Enfado entre los hosteleros palentinos por los requisitos para acceder a las ayudas del Ayuntamiento

Los hosteleros vienen reclamando durante meses que son incapaces de asumir los gastos fijos tras los numerosos cierres que ha sufrido el sector. El enfado se vuelve más grande cuando el Ayuntamiento ofrece ayudas solo para los propietarios de establecimientos de hostelería que no cuenten con terraza y que estén al corriente de pago con las administraciones. Un requisito que no cumplen la mayoría de hosteleros palentinos, que se han movilizado a través de redes sociales al conocer esta noticia.





“Con todas estas aperturas y cierres, muchos de ellos no han generado y no están al correinte de pago, ni en Hacienda, ni en autónomos y en muchos casos con los impuestos propios del Ayuntamiento. Habrá que buscar otro modelo de llegar a esas hosteleros que puedan acceder a ellas. Aunque son pequeñas, en el sector se habla de una propina, pero bueno, que puedas por lo menos pagar el agua”, comenta a COPE Félix San José, representante de la Asociación de Hosteleros de Palencia, que además, recuerda que “las terrazas no son la panacea por las temperaturas que tenemos. Muchos de los hosteleros con terrazas no han generado y también muchos de ellos mantienen deudas con la seguridad social, el Ayuntamiento y Hacienda. No se ha podido hacer frente. Que tengas terraza no garantiza que generes mucho dinero. Mientras tienes que mantener la renta de gastos fijos porque tampoco hay ayudas para ello”.









Insisten al Ayuntamiento de Palencia en que es necesario revisar las condiciones si pretenden que los empresarios palentinos se beneficien de estas ayudas.