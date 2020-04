Emotivo homenaje de la Policía a nuestros mayores; ”Sois la mejor generación de la historia de España"

“Nuestro más sincero homenaje por permitirnos ser la herencia de una generación de oro. Sin lugar a dudas la más brillante que conoce nuestro País”.

Así comienza el emotivo mensaje que se ha enviado hoy desde la Policía Local de Palencia a los habitantes de la residencia Puente de Hierro. Apostados a la puerta de sus vehículos de patrulla y ante la mirada atenta de los cuidadores y sanitarios del centro, una atronadora y sincera misiva brotaba del megáfono, como han podido escuchar también los vecinos de la zona.

Los agentes, este Domingo de Resurreción, han ensalzado los valores de una generación que “Tuvo que sobreponerse a una guerra y a una posguerra. Ustedes tuvieron que levantar España en todos los sentidos y vivir durante una dictadura. Ustedes impulsaron una transición para una democracia que fue ejemplar para países de Sudamérica o los del bloque del este de Europa y nos trajo el periodo de paz, bienestar y prosperidad más notable que ha conocido nuestro país”.

Lejos de concluir el mensaje también se quisieron acordar de uno de los esfuerzos mas recientes de nuestros mayores en algunos casos, convertidos en los únicos miembros en aportar económicamente en la última crisis económica. “Más recientemente ustedes apoyaron a sus hijos y nietos con sus pensiones. Y seguro que aportaron mucho más durante una de las peores crisis que recientemente hemos conocido. Es imposible haber tenido una vida más digna, más honorable y mejor aprovechada . Lo mismo qué es imposible estar, por parte de nuestra generación, más orgullosos todos y cada uno de ustedes”.

Por último la Policia Local ha querido lanzar unas palabras de ánimo en este confinamiento a todos ellos.

“Somos conscientes que su confinamiento está siendo muy duro, pero no hay ni un solo día en que no les tengamos presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ustedes son nuestra generación de oro y hay cosas que se graban a fuego tan adentro que no se olvidan jamás, así pasen cien años. Estamos aquí para transmitirles toda nuestra fuerza, amor y solidaridad y sobre todo un inmenso agradecimiento por la herencia que recibimos, tanto hijos como nietos de la mejor generación que en más de cinco siglos conoció España”.

Por último queremos extender nuestro abrazo fraternal a todos aquellos profesionales que están velando por ustedes, porque se están dejando todo lo que tienen dentro. Lo mejor de ellos y que también son el resultado de vuestra siembra. De lo que se siembra se recoge, y el amor con amor ha de pagarse.