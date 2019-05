Dos convenios a clubes de futbol base “insuficientes” desde el inicio

El Ayuntamiento de Palencia firma dos convenios de colaboración con dos clubes de fútbol de la capital: CD San Telmo y CD Pan y Guindas por valor de 5.000€ y 3.500 € respectivamente. Cantidades insuficientes, no solo para los presidentes de dichos clubes, sino también para el propio Alfonso Polanco, que lo reconocía al inicio de la rueda de prensa. el alcalde también aprovecho para anunciar obras de reforma en el campo del club deportivo San Telmo.

Polanco argumentaba que “estas ayudas son insuficientes y es evidente que hay que actualizarlas, ese es mi deseo”. Por su parte, el concejal de deportes del Ayuntamiento, Facundo Pelayo, afirmó que también en su opinión “son insuficientes, especialmente en el caso del CD San Telmo, pero hemos tenido el problema de no haberse aprobado los presupuestos”.

El alcalde también anunció que en el próximo programa electoral, de salir reelegido, podría incluirse la construcción de nuevos campos de fútbol e incluso de una Ciudad Deportiva para varios deportes. Lo que sí quieren hacer de forma inmediata es remodelar el campo de San Telmo, no solo sustituir el césped que ya está muy deteriorado, sino ampliar las medidas, principalmente en el largo del campo ya que en el ancho parece no ser factible debido a que una de las zonas ha sido declarada urbanizable.

Saturnino Martín, presidente del CD Pan y Guindas, agradeció el apoyo municipal, coincidiendo con que la ayuda es insuficiente y reconociendo que “se han habilitado vestuarios y servicios que se necesitaban desde hace mucho tiempo”.

Por la otra parte, Juan Carlos Illera, primero agradeció el apoyo municipal, después apuntó que efectivamente es insuficiente pero además incidió con marcado malestar en la actuación de los políticos respecto a su club: “el CD San Telmo ha tenido necesidades durante todos estos años, entonces ¿por qué no se han preocupado de ello durante todo este tiempo y no ahora? Eso es lo que hay que pedir a los partidos políticos. No vale que los días antes de las elecciones nos convoquen a reuniones cuando han tenido ahí cuatro años, estando en la oposición o donde hayan estado, para preocuparse, reunirse con nosotros y saber de nuestras necesidades. No ahora días antes de las elecciones”.

Una crítica por parte del presidente del CD San Telmo que llega en un momento clave para el club, elecciones de por medio, con vistas a la remodelación y ampliación de sus instalaciones.