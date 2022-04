El Ayuntamiento advierte de la ilegalidad de la última moción del PSOE acerca del Consejo de Fiestas

El PSOE ha presentado el pasado 13 de abril, a través del registro municipal, una moción en la que solicitan la aprobación inicial, entre otros extremos, del reglamento del Consejo Municipal de Fiestas del año 2004. Un reglamento que fue aprobado siendo Heliodoro Gallego Alcalde de la ciudad pero que nunca entró en vigor al no publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).



18 años más tarde, la portavoz socialista, Miriam Andrés, quien también ocupó el cargo de concejal de Fiestas y no supo advertir este error, quiere ahora retomar el asunto a través de una moción que ha presentado para su debate en la próxima sesión plenaria y que, tras ser analizada por la Secretaría General, se ha advertido que es nula de pleno derecho y, por lo tanto, ilegal.



Desde el Equipo de Gobierno se muestran sorprendidos ya que consideran que el PSOE ha gobernado muchos años en este Ayuntamiento y, con esta moción, lo que están demostrando es que no conocen la tramitación de un expediente, máxime teniendo en cuenta la trascendencia que este tiene para la ciudad.



Cabe recordar que la propuesta para iniciar cualquier tipo de reglamento tiene que partir del Equipo de Gobierno y disponer, previamente, de todos los informes técnicos favorables. En ningún caso, se puede tramitar vía moción como proponen desde las filas socialistas.



Ante esta circunstancia, el Equipo de Gobierno decidió hace un año, tras comprobar que la antigua fórmula de trabajo que venía utilizándose no tenía base jurídica, poner en marcha un nuevo modelo de participación mucho más ambicioso. Este se basa en Mesas de Trabajo Sectoriales, las cuáles mejoran la representatividad de los sectores implicados así como la operatividad de las decisiones que se toman en su seno, siempre al objeto de planificar y organizar cada evento desde la máxima colaboración y beneficio para la ciudad de Palencia.