La Diputación de Palencia convoca el XVII Certamen de Relatos Breves ‘Cristina Tejedor’ para jóvenes y mayores

La Diputación de Palencia ha convocado el XVII Certamen Provincial de Relatos Breves ‘Cristina Tejedor’ con el objetivo de fomentar la concienciación y creación de una sociedad con igualdad legal, cultural y social para hombres y mujeres con especial atención en el medio rural. Los mejores trabajos serán seleccionados por un Jurado que otorgará dos premios por modalidad en la modalidad de jóvenes, hasta la cantidad de 1.250 euros, y otros dos más y un accésit en la modalidad de mayores hasta un total de 1.104 euros. El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto en sus dos categorías hasta el jueves 15 de octubre.

La convocatoria de este certamen forma parte de la batería de iniciativas contempladas en el marco del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades que pone en marcha a lo largo del año la Diputación Provincial de forma transversal para aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

El premio se otorgará a las mejores obras escritas en castellano, originales e inéditas, de tema libre pero siempre basado en el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, bajo el lema 'Diferentes pero iguales', como principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. En ese sentido, no serán valorados aquellos trabajos cuya temática sea otra, como el maltrato, la violencia sexista, y que no busque la sensibilización, concienciación o indagación sobre el citado principio de igualdad no sexista.

En primer lugar, en el ámbito joven, en la Modalidad relatos podrán participar menores entre diez y 17 años (ambas edades incluidas), en dos subcategorías: noveles de diez a 13 años y jóvenes escritores de 14 a 17 años. Respecto a la Modalidad de Redes sociales, a través de Twitter, podrán participar los jóvenes de hasta 30 años con perfil en dicha red y que sean seguidores de la cuenta del Centro Provincial de Información Juvenil de la Diputación de Palencia @cpijdepalencia y de la cuenta institucional de la Diputación provincial @diputacionPalen. Sólo se tendrá en cuenta a efectos de la promoción un tweet en castellano por perfil de usuario de Twitter, que incluya el hashtag #certamencristinatejedor.

En segundo lugar, en el caso de los mayores, la modalidad estará abierta a la participación de todas las personas mayores de 18 años que lo deseen, salvo los ganadores de cualquiera de los premios, y de cualquiera de las modalidades que hubiesen ganado en las dos últimas ediciones.