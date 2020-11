Diputación destina 408.000 € para el futuro Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava

La Diputación de Palencia prevé aprobar este lunes, 23 de noviembre, en la reunión de la Junta de Gobierno el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Paredes de Nava por el que la administración provincial aportará a este municipio una cantidad cer-cana a los 408.000 euros para cofinanciar la rehabilitación del antiguo Convento de San Francisco para crear, en el espacio que ocupó la iglesia, el futuro Centro de Artes Escé-nicas de la localidad, cuyas obras empezaron hace escasas semanas tras su adjudica-ción a finales del pasado verano. La Diputación, que consignó para este 2020 la partida presupuestaria para ese fin, acordará asimismo librar de inmediato esa cantidad al Ayuntamiento de Paredes de Nava, que en su día presentó este interesante proyecto al programa del 1,5% Cultural que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes, Ministerio de Fomento).

Este programa es consecuencia de la Ley de Patrimonio Histórico (1985), que estableció (artículo 68) la obligación de destinar a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, o al fomento de la creatividad artística, una partida no infe-rior al 1% de todos los contratos de obras públicas de cierta entidad (más de 601.000 euros, excepto las vinculadas a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguri-dad de los servicios públicos), unas inversiones que preferentemente se emplearán en la propia obra o en su inmediato entorno. El Ministerio de Fomento incrementó en octu-bre de 2013 ese porcentaje del 1% al 1,5%, que es el que rige desde entonces.

EMPRESA PALENTINA. Con esta cantidad que librará de inmediato la Diputación de Palencia (407.971,67 euros), el Ayuntamiento de Paredes de Nava podrá sufragar un ter-cio de la mitad que no cubrían los fondos del 1,5% Cultural. Asimismo, el Consejo de Go-bierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado jueves aportar a esta iniciativa una cantidad similar a la de la administración provincial (400.000 euros). El plazo de ejecución de las obras se estima en año y medio, por lo que previsiblemente los trabajos de rehabili-tación del edificio habrán concluido en el primer semestre de 2022.

El Ayuntamiento de Paredes, que recibió cuatro ofertas en el concurso convocado a tal fin, adjudicó a finales de verano las obras a la firma palentina Valuarte Conservación del Patri-monio SLU en 2.325.438,50 euros, cifra que representa una rebaja del 5% sobre el presu-puesto de licitación según el proyecto básico y de ejecución que redactó la arquitecta Pilar Diez Rodríguez. Los primeros trabajos —colocación de grúas, conexiones de suministro eléctricos, derribos iniciales, etcétera— ya han empezado por parte de la constructora, que actualmente ejecuta otros proyectos de restauración en catedral de Oviedo, la muralla de León, el castillo de Peñafiel (Valladolid), el Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos) y el Museo del Prado, si bien éste que ya acomete en Paredes de Nava es el de mayor en-vergadura económica de todos. En Palencia ha reparado el Punto del Románico de la Huer-ta Guadián y creado la nueva envolvente térmica al Instituto de Secundaria Trinidad Arroyo.

La actuación en el antiguo convento de San Francisco permitirá recuperar el inmueble, mediante la intervención en más de mil seiscientos metros cuadrados de superficie cons-truida, con los mínimos impactos de restauración, consolidación y refuerzo de las estructu-

ras históricas y aplicando técnicas compatibles con los materiales existentes. Se prevé la construcción de una nueva envolvente en la zona desaparecida de la iglesia, para devol-ver el trazado y la alineación originales del edificio y proteger las estructuras antiguas (cripta, ábside y capillas laterales).

DINAMIZADOR DE LA ZONA. Tras la rehabilitación, se creará un salón de actos con capacidad para cuatrocientas once localidades (282 en la platea, 105 en el anfiteatro y 24 en los palcos, situados en las capillas menores). El futuro Centro de Artes Escénicas vendrá, pues, a ser una dotación cultural de alcance supramunicipal y a cubrir una ca-rencia de una infraestructura de estas características tanto en Paredes de Nava como en su área de influencia, apta para incluirse en los programas de espectáculos y circui-tos escénicos que desarrollan tanto las administraciones públicas como la iniciativa pri-vada. En ese sentido, la Diputación de Palencia persigue con este apoyo económico un doble objetivo: no solo cooperar con el Ayuntamiento de Paredes para que embarcarse en este proyecto no le resulte tan gravoso para las arcas municipales, sino también apo-yarle en la creación de un nuevo elemento de desarrollo social y de atractivo cultural para esta localidad y su entorno en Tierra de Campos, lo que redundará en la actividad hostelera y turística de la zona, con su lógica repercusión económica y laboral.

El antiguo convento de San Francisco se situó en sus orígenes en un lugar llamado Mo-nasterio Viejo. Cuando Antonio Manrique de Lara (1539-1571), quinto conde de Paredes, decidió tomar a su cargo la congregación franciscana, el edificio se trasladó piedra a pie-dra hasta el centro de la localidad, lugar donde se encuentra ahora. Ocupa una de las manzanas de mayor envergadura y centralidad en el núcleo de Paredes de Nava. A su forma poligonal en torno a un claustro central, con la iglesia desaparecida adosada a su lateral noroeste, se agregaron en paralelo a sus restos las dependencias de las antiguas escuelas a principios del siglo XX. Por su privilegiada ubicación, la rehabilitación revalori-zará el conjunto que forma con el edificio del Ayuntamiento y otras dependencias anejas. El inmueble cuenta con protección integral en el planeamiento urbanístico local.