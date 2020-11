La Diputación centrará suspolíticas frente a la violencia sexista enla prevención y la ayuda a las víctimas

La Diputación de Palencia aprobará en el pleno ordinario de noviembre, convocado para este jueves, 26 de noviembre, el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género, prácticamente coincidiendo con la conmemo-ración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, jornada reivindicativa que se celebra cada 25 de noviembre desde 1999, impulsada por Nacio-nes Unidas. La ONU definió ese año la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga pueda tener como resul-tado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las ame-nazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se pro-ducen en la vida pública como en la vida privada».

El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género, que presta desde su mismo título una especial atención al problema, incluye un diagnóstico de su situación actual en la provincia, así como una amplia serie de ac-ciones que en sus cuatro años de vigencia impulsará la Diputación de Palencia. Las medidas son de carácter preventivo y de asistencia a las mujeres víctimas, aunque a menudo también lo son, de modo directo o indirecto, menores que tienen a su cargo.

El IV Plan de Igualdad de Oportunidades es un amplio documento programático de casi un centenar de páginas que incluye un compromiso institucional, el marco normativo de esta materia de todos los rangos (del provincial al internacional); y un exhaustivo diagnóstico de la situación de las mujeres palentinas desde diversas ópticas (demografía, educación, eco-nomía, empleo, salud, asociacionismo y participación política, discapacidad, violencia, etc.).

Asimismo, se plantea objetivos y medidas concretas para su consecución, tanto de carácter general como específicas de cada área: política institucional, cultura, turismo, deporte, eco-nomía y empleo, inclusión social, salud, calidad de vida y violencia sexista, con sendos pla-nes concretos para la Escuela Universitaria de Enfermería y el Centro de Mayores San Telmo, entidades dependientes de la Diputación de Palencia. Además, el documento inclu-ye los mecanismos de seguimiento y evaluación; un glosario, un directorio de entidades del sector y el reglamento del Consejo Provincial de la Mujer.

Uno de los objetivos es la lucha contra la violencia sexista, con medidas que inciden en la prevención y en la asistencia a las víctimas. Las estadísticas del Ministerio del Interior revelan que Palencia es una de las provincias de España con menos casos de violencia contra la mujer. Los datos se actualizan cada mes en Sistema VioGén por parte de la Se-cretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior desde que se puso en funcio-namiento el 26 de julio del 2007, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004 de Me-didas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En la estadística del Sistema Viogén publicada en octubre, la provincia de Palencia sigue manteniéndose en niveles de casos similares a los de Castila y León, y sensiblemente inferiores a los de España, siem-pre considerados en términos relativos a sus respectivas poblaciones.

EL OBJETIVO, CERO CASOS. En opinión de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, las cifras reducidas «no deben llevarnos a la complacencia, ni mucho menos, porque cada caso conlleva un drama con mujeres y menores como víctimas, y porque el objetivo es que no exista un solo caso en nuestra provincia, no debido a que no medie denuncia, sino porque efectivamente la violencia contra las mujeres, como cualquier tipo de violencia, sea una práctica desterrada y erradicada de nuestra sociedad».

La provincia de Palencia cuenta con ciento treinta y dos casos activos con valoración po-licial (es decir, casos valorados conformes al vigente protocolo, que entró en vigor en marzo de 2019, donde se ha efectuado una valoración policial de riesgo o una valoración policial de la evolución del riesgo con incidencia). El informe de octubre cifra en casi mil novecientos (1.897) los casos activos con valoración policial en toda Castilla y León, y en cerca de cuarenta y dos mil (41.906) los registrados en toda España, sin contabilizar Cata-luña y País Vasco, que no figuran en el Sistema Viogén. Con estos datos, la provincia no llega a un caso activo con valoración policial por millar de habitantes (0,82), situación casi idéntica a la del conjunto de Castilla y León (0,79), y muy por debajo de los 1,12 casos por millar de habitantes que se registra en España (siempre, sin contar ni los casos ni la po-blación de Cataluña y el País Vasco).

El sistema estadístico ministerial indica que, entre esos ciento treinta y dos casos activos con valoración policial que hoy registra la provincia de Palencia, solo seis presentan «espe-

cial relevancia» —todos ellos en grado medio, ninguna alto o extremo— y son una pequeña parte de cuantos suman actualmente Castilla y León (ciento cincuenta y seis) y España (más de cuatro mil), sin contar Cataluña y País Vasco. La ratio de casos relevantes en Pa-lencia ronda los 37 por millón de habitantes, prácticamente la mitad que en Castilla y León (65 casos relevantes/millón de habitantes) y un tercio de la que hay en España (108 casos relevantes/millón de habitantes).

EN EL 60% DE LOS CASOS, MENORES AFECTADOS. En sesenta y ocho de los ciento treinta y dos casos activos con valoración policial de violencia sexista que hoy registra la provincia de Palencia, la víctima tiene menores a su cargo: suponen aproximadamente el sesenta por ciento de las situaciones. En ninguno de los casos se detecta un riesgo me-dio, alto o extremo de vulnerabilidad para esos menores: en doce no se aprecia situación alguna de vulnerabilidad y en nueve es baja. Tampoco hay ningún menor en situación de riesgo, lo que sí se detecta en dieciséis expedientes de Castilla y León, y en más de cua-trocientos treinta en España (sin contar Cataluña y País Vasco).

En la actualidad, los Servicios Sociales de la Diputación de Palencia prestan algún tipo de atención a un centenar de mujeres que ha sido víctimas de violencia machista, normal-mente por parte de la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación afectiva (algo más del 80% de los casos) o del cónyuge o ex cónyuge. La mayoría de las noventa y nueve mujeres víctimas de violencia de género que cuentan con intervención o segui-miento por parte de la administración provincial —ochenta y una— tienen en vigor una orden de protección, mientras las otras dieciocho no presentaron denuncia, o bien se ex-tinguieron las medidas judiciales protectoras.

La Diputación de Palencia ha detectado —y así se subraya en el documento— que han aumentado las llamadas al 016 (servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia machista) durante el primer semestre de este año, coincidiendo en parte con el tiempo de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, alerta de que este incremento no se ha visto reflejado en el volumen de denuncias ni de órdenes judiciales de protección. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 se presentaron en la provincia de Palencia trescientas veintitrés denuncias por violencia

sexista, mientras que los primeros siete meses de 2020 se registraron solo setenta y seis. Es decir, de un promedio mensual de veintisiete denuncias en 2019, se ha pasado a menos de once en este año. Asimismo, en 2019, ochenta mujeres obtuvieron una orden judicial de protección, por solo veintidós en el primer semestre de este año, lo que significa práctica-mente una reducción a la mitad. Esto contrasta con el hecho de que en el primer semestre de 2020 casi se alcanzaron tantas llamadas al 016 como en todo el ejercicio anterior (174 llamadas contabilizadas en la provincia de Palencia en todo el año 2019, frente a 157 lla-madas de enero a junio de 2020), lo que arroja un promedio mensual superior a las veinti-séis llamadas en el primer semestre de este año, frente a 14,5 llamadas al mes en 2019.

CINCO PRINCIPIOS RECTORES. La Diputación de Palencia, para buscar la coherencia y las bases de trabajo ha establecido cinco principios rectores del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género, unas orienta-ciones que guiarán la planificación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de las actuaciones programadas. Estos cinco principios son el enfoque de género y la trans-versalidad de todas las políticas de esta administración; la participación, el empodera-miento y el liderazgo de las mujeres; la cooperación corresponsable de las institu-ciones; la garantía de transparencia; y la atención a la diversidad.

Los dos objetivos generales del plan son propiciar el avance en la igualdad de oportunida-des real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de actuación de la admi-nistración provincial, y cumplir y desarrollar la legislación vigente en todo lo relacionado con la violencia machista. En cuanto a este último aspecto, que adquiere especial relevancia en el nuevo plan, el objetivo general es prevenir este tipo de violencia mediante la promoción de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, y el fomento de la autonomía, la auto-estima y la seguridad de las mujeres. La principal línea de intervención radicará en mejorar la seguridad de la mujer víctima de violencia de género y de las personas que dependen de ella, apoyando su autonomía y empoderamiento. Este objetivo genérico se desarrolla en seis objetivos específicos de prevención e intervención, para el que se programan trece acciones concretas de carácter preventivo y veinticinco acciones concretas de intervención.