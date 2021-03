Detenido en Palencia un hombre por incumplir la orden de alejamiento tras una presunta agresión a su pareja

Agentes de la Policía Local de Palencia detuvieron, el pasado sábado, a un hombre que había incumplido la orden de alejamiento de una mujer tras recibir una llamada a causa de los gritos y golpes que se escuchaban en un domicilio de la avenida Cardenal Cisneros, en torno a las 00.13 horas. La patrulla comprobó que los hechos eran ciertos, donde la mujer poseía evidencias de haber sido agredida, aunque no presentó denuncia. Tras su detención, el varón, de 37 años, fue puesto a disposición judicial, según el parte de sucesos.

Por otro lado, en relación al cumplimiento de la normativa sanitaria por el COVID-19, los funcionarios del cuerpo policial propusieron para sanción durante el fin de semana a doce personas por beber en la calle, a once por fumar sin la distancia de seguridad y a nueve por no portar mascarilla. Además, otros once ciudadanos fueron denunciados por no respetar el toque de queda.