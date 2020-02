Detenida una pareja en Palencia por arrojar a su hijo recién nacido al río

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una mujer de 23 años y un hombre de 29, por la muerte de su hijo recién nacido, a quien según su propia declaración, lanzaron al río Carrión en un paraje del término municipal de Husillos.

Según ha podido saber COPE, no guardan vinculación con el municipio. El propio alcalde de Husillo, Juan Jesús Navares, lamentaba lo sucedido, tranquilizando a los vecinos y piediendo "Que esta situaciones no vuelvan a ocurrir jamás, por favor. En el ayuntamiento no sabiamos nada de la búsqueda y estamos "estado de shock" al ver esta absoluta barbaridad".

Sobre las 22 h. del domingo nueve de febrero se recibió en el Centro de Mando Comunicación y Control (CIMACC-091) de la Comisaría Provincial, una llamada del Centro de Salud La Puebla, en la que los servicios sanitarios informaron de que estaban atendiendo a una joven que manifestaba que había dado a luz, aunque decía desconocer dónde se encontraba el bebé. En el historial de la paciente constaba que días atrás había sido atendida en urgencias, advirtiéndola de que se preveía un parto de riesgo, derivándola a otro centro sanitario especializado.

Ante esta situación, los efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al centro de salud, donde la joven manifestó que había dado a luz la noche anterior, y que se había desprendido del bebé arrojándolo a un contenedor en el Polígono Industrial de Palencia. Los agentes de policía iniciaron la búsqueda del mismo, al tiempo que se realizaban gestiones para paralizar la recogida de basuras en la zona, con la esperanza de localizar al bebé todavía con vida.

La Policía Nacional, junto a efectivos de Policía Local y de los servicios de limpieza de la empresa URBASER inspeccionaron más de 40 contenedores durante más de dos horas, sin resultado alguno.

La mujer fue dada de alta, y los servicios médicos comunicaron a la Policía que el parto no se habría producido la noche anterior, sino presumiblemente varios días antes.

Trasladada la joven a Comisaría, manifestó en su declaración que ella junto a su pareja, habían enterrado al bebé junto al Refugio, en el Monte el Viejo, por lo que ambos fueron trasladados a dicho paraje, siendo nuevamente infructuosa la búsqueda.

Finalmente, y tras ser nuevamente interrogados por la Policía, la pareja manifestó que el parto se produjo el pasado 28 de enero, y que tras el mismo arrojaron al bebé al río Carrión, en un paraje cercano a Husillos.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron con la pareja al lugar donde decían haber depositado al bebé, encontrando allí el cuerpo, en el fondo del río.

La pareja ha quedado detenida para su declaración y puesta a disposición judicial.

Esta operación se ha llevado a efecto gracias a la profesionalidad, y la excelente colaboración y coordinación existente, entre los servicios sanitarios y de emergencia de Palencia con la Policía Nacional.