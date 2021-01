Denuncias a un hostelero que permitía consumir en su local y a un grupo celebrando un cumpleaños

Según el parte de sucesos facilitado por la Policía Local de Palencia, durante la jornada de ayer, en el capitulo de Seguridad Ciudadana, a las 09:25 horas de la mañana del día de ayer se propone para sanción al responsable de un establecimiento de hostelería de Av. Modesto Lafuente por permitir consumir dentro del mismo.

En otra intervención, en este caso, a las 17:30 horas se intervino en un domicilio particular de C/ Miguel de Unamuno en el que se estaban generando exceso de ruidos por música y voces al parecer por una fiesta de cumpleaños. Los agentes efectuaron diversas denuncias por no hacer uso de mascarilla entre no convivientes y por reunión de más de cuatro personas no convivientes, así como por los ruidos generados.

Se trasladaron a efectos oportunos, un total de 5 propuestas para sanción en la capital por reunión de más de 4 personas no convivientes, 6 No portar Mascarilla, una por incumplir el Estado Alarma y otra por emisión de Ruidos.