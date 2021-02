Denunciado un palentino de 41 años por realizar pintadas en las piscinas del Sotillo

Según el parte de sucesos de la Policía Local de Palencia, dentro del capítulo de Seguridad Ciudadana, el pasado sábado A las 08:38 horas se identificó y denunció a un varón de 41 años de edad que se encontraba realizando pintadas en las instalaciones de las piscinas municipales del Sotillo de los Canónigos.

Durante la intervención de los agentes le localizaron un total de 20 botes de spray.

Además los agentes intervinieron en un incendio dentro de un edificio de C/ Francisco Vighi, verificando que se ha tratado de un acto intencionado. Uno de los vecinos había depositado un mueble al que había prendido fuego. El perjudicado interpuso denuncia en Policía Nacional después de que él mismo había logrado apagarlo.

En otro orden de asuntos, durante le fin de semana, Policia apercibió a las al titular de un establecimiento de peluquería de Av. Derechos Humanos que está ejerciendo la actividad fuera del horario permitido.

Sanciones por ruidos.

El día 14 A las 04:35 horas se interviene en domicilio particular sito en la C/ Jacobo Romero comprobando las molestias producidas por música y voces. Se identifica al titular de la vivienda proponiéndole para sanción por la ordenanza de ruidos y el día 15 de madrugada, a las 02:14 horas se interviene en domicilio particular en Avda. Santander con motivo de molestias a los vecinos por ruidos de música y voces. Se identifica al titular de la vivienda proponiéndole para sanción por la ordenanza de ruidos.