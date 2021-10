El PP denuncia que “el Gobierno de Sánchez está contra el campo y los ganaderos”

El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular y senador por Palencia, Jorge Martínez Antolín, denunciaba ayer en la sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado, que “el Gobierno de Sánchez está contra el campo y los ganaderos”; como lo pone de manifiesto que, “aunque el ministro Planas se niegue a reconocerlo, con la nueva PAC nuestros agricultores y ganaderos van a tener un recorte del 10% en las ayudas respecto al periodo anterior, 4.742 millones de € menos”.

Martínez Antolín se ha pronunciado así en la comparecencia del ministro del ramo, Luis Planas, hoy en la Comisión competente del Senado, en la que ha avisado de que “los agricultores se sienten engañados y están indignados con la política agraria que están haciendo ustedes, y no es para menos”. En su intervención en el turno de portavoces, el senador por Palencia ha recordado al ministro que esto no sólo lo dice el PP, “lo dicen también todas las organizaciones profesionales agrarias”; tras lo cual ha asegurado que “el recorte del PSOE al campo español ya ha empezado y lo aprobó usted en el R.D. de Transición de la Política Agraria Común en España para los años 2021 y 2022”.





Del mismo modo, Jorge Martínez Antolín ha afirmado que estamos ante una nueva PAC “con menos dinero y más exigencias medioambientales” por la aplicación de las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030. “¿No se debería de posicionar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en contra de estas estrategias?”, ha preguntado a Planas, recordándole que los informes de la Comisión Europea sobre esta cuestión dicen que estas estrategias van a provocar “descensos considerables de la producción, aumento de costes de producción, pérdida de competitividad y en definitiva el empobrecimiento del sector”.

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL

Con respecto a las negociaciones sobre la elaboración del Plan Estratégico Nacional, el portavoz de agricultura del GPP ha afirmado que “el ministro no está siendo transparente y está engañando al sector”, ya que mantiene que en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural hubo acuerdo entre el ministerio y las CC.AA, “pero la mayoría de los consejeros de agricultura de las CC.AA niegan que hubiese acuerdo”. “¿Se pactó algo o no se pactó nada ministro? ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo?”, ha preguntado a Luis Planas, a quien le ha recordado también que, han pasado tres meses, “y todavía no sabemos nada de esa reunión”. En la misma línea, Martínez Antolín ha puesto de manifiesto que el Gobierno “tiene a todo el sector en contra” con su propuesta del Plan Estratégico Nacional; no están de acuerdo ni en las formas, por su falta de transparencia, ni en el fondo, “porque provocará grandes pérdidas en las ayudas que se estaban recibiendo y que harán cerrar explotaciones”. “El plan Planas es un mal plan”, ha dicho el senador del PP. “Por eso no paran las manifestaciones. Hemos tenido un verano caliente y el otoño lo será más con todos los agricultores y ganaderos echados a la calle contra la política que está usted llevando”, ha apostillado el senador palentino.

COSTES DE PRODUCCIÓN DISPARADOS

En otro punto de su intervención, el portavoz popular ha lamentado que “los costes de producción no hacen más que subir, como la electricidad que está por las nubes”; lo que “está penalizando mucho las explotaciones de vacuno de leche, las explotaciones de regadío”. “¿Para cuándo la doble factura eléctrica que tanto tiempo le llevamos reclamando?”, ha preguntado. Del mismo modo, ha explicado que suben los precios de los piensos para el ganado y algunos fertilizantes han duplicado su precio respecto al año anterior. “¿Qué va a hacer usted desde su Ministerio para reducir estas importantes subidas de los costes de producción?”, ha vuelto a pedir la respuesta del ministro. Para terminar, Jorge Martínez Antolín ha lamentado “el poco peso que está teniendo usted en este Gobierno, en el que le están ninguneando los ministros y el propio Sánchez”. Así, ha puesto ejemplos como las declaraciones de Yolanda Díaz contra los empresarios agrarios extremeños; la inclusión del lobo en el LESPRE de Teresa Ribera; o las declaraciones de Alberto Garzón contra la carne. “Y usted no dice nada, lamentamos mucho que nuestros agricultores y ganaderos no se sienten defendidos por usted”, ha finalizado.