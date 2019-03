El Coti más íntimo vuelve a Palencia

Coti presenta en Palencia su proyecto más íntimo como cantante y compositor y lo hará en un singular concierto que tendrá lugar el viernes 15 de marzo, en el que Coti desgrana su esencia de autor, compositor y cantante, creando una atmosfera íntima en la que público y artista establecen una conversación musical única.

El concierto comenzará a las 21 horas en el teatro Ortega de la capital Palentina. Se trata del Capítulo II de su gira Cercanías y Confidencias, en la que le acompañan tres músicos de cuerda que hacen homenaje a su último disco grabado en directo en el Teatro Colón de Buenos Aires.

En este concierto podremos disfrutar de sus canciones más conocidas y las más queridas por él. También las canciones que ha compuesto para otros artistas, además de alguna canción que ha marcado su vida como compositor y músico.

“Cuando interpreto despojadas estas canciones, el sonido puro de la guitarra y la voz me recuerda aquellas atmósferas donde me encontraba al escribirlas. Me arrima aquel sentimiento primero que me impulsó a crearlas. Los conciertos acústicos propician esa cercanía especial con el público pero también con algo de aquella atmósfera. El paisaje exterior en el que me encontraba pero también el paisaje interior. Ahí donde se anidan los recuerdos y las inquietudes que me llevaron a componerlas.” afirma el artista y compositor argentino Coti Sorokin

