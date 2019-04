El concierto benéfico "The Beatles Sinfónico" y ‘Queen, The Show' interpretado por Smile llegan al Ortega

El Teatro Ortega continúa su programación especialmente musical en este mes de abril.

La Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, dirigida por Ernesto Monsalve, interpretará el próximo domingo 7 de abril a las 19 horas, el XI Concierto de Primavera a beneficio de Cáritas.

La actuación tiene lugar en el 50 aniversario del último concierto de la célebre banda de Liverpool, sobre la azotea de Apple Corps.

Los setenta profesores de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid acompañarán a los mejores solistas del Broadway madrileño (Juan Carlos Barona, Eduvigis Monagas, Ingartze Astuy y Daniel Garod) en inéditas y extraordinarias versiones sinfónicas de The Beatles, incluyendo All you need is love, Yesterday, Let it be, Hey Jude!, Eleanor Rigby, Help!, In my live, Cant buy me love, Yellow Submarine, Ob-la-di Ob-la-da, She loves you y muchas más.

QUEEN, THE SHOW

La Escuela de Danza Smile de Palencia, dirigida por Noelia Pastor, vuelve de nuevo con un homenaje a Freddy Mercury el 5 y el 6 de abril con el espectáculo ‘Queen, The Show’ que podremos ver sobre las tablas del Teatro Ortega.

El espectáculo tendrá lugar el viernes 5 de abril a las 20,30 horas y el sábado 6 de abril a las 12 del mediodía. Bajo la dirección de Noelia Pastor, los integrantes de la Escuela de Danza Smile nos sorprenderán con un homenaje a la banda de Freddy Mercury donde el baile se unirá magistralmente a los grandes éxitos de la formación británica.