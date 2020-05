Coloca carteles en Palencia para animar a los peatones a ir en un sentido por cada acera

Aunque nuestro siguiente protagonista quiere permanecer en el anonimato, la siguiente historia nos hace reflexionar sobre toda esta situación en la que tristemente nos encontramos.

La presencia del coronavirus en nuestra calles y plazas, nos ha mantenido en estado de alerta a todos desde el principio. Nos empujó en su día a estar confinados en nuestro domicilio y ahora nos obliga a tomar ciertas precauciones durante esta fase de desescalada.

Muchos afortunadamente no habrán lamentado la perdida de un ser querido, un amigo o un familiar.Tampoco conocerán casos de infección entre sus personas cercanas. Si esto no impide que seamos precavidos imaginen con que importancia se toman la presencia del virus, todos aquellos a los que les pueda haber ocurrido uno o los dos de estos supuestos.

No es simplemente que estén mas concienciados, es que han conocido la cara más amarga de toda esta situación. El virus mata, es supercontagioso y no hay vacuna ni tratamiento comprobado más allá de los cuidados de nuestros abnegados sanitarios.

Por todo ello como entenderán les preocupa especialmente que no se respeten las medidas de seguridad y distancias entre humanos. Desde el sábado, podemos salir por tramos a la calle. Muchos buscamos lugares apartados y a las afueras para no compartir espacio, aunque algunas de nuestra aceras no estaban diseñadas para un distanciamiento social. Ocurre en las pasarelas peatonales de salida hacia el sur de la cuidad tras dejar atrás el Hospital de San Telmo.

En este lugar un vecino ha colocado carteles pidiendo al resto que utilicen cada acera contigua en un sentido, ya que apenas hay metro y medio de pavimento, una medida suficiente para respetar la distancia en caso de cruzarse con otra persona. Nos asegura que por este punto, pasa mucha gente y es imposible mantener el distanciamiento si te encuentras a alguien caminando de frente.

Afirma que lo hace desinteresadamente y está seguro que hay muchos otros que también harían lo mismo si hubiesen conocido casos cercanos o perdido a seres queridos durante esta pandemia e incluso sin llegar a este extremo.

Solo queríamos rescatar esta historia para recordarles que nuestra principal labor ahora es de momento permanecer a un par de metros de nuestros convecinos. Háganlo por ustedes y por el resto.