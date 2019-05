Ciudadanos y Partido Popular se enzarzan en si los concejales del Ayuntamiento deber ser diputados

La Calle Jardines sigue dando que hablar, y esta vez ha sido el Partido de Ciudadanos quien ha vuelto a pedir explicaciones. Durante esta mañana ha realizado una rueda de prensa para comunicar su opinión y dar soluciones al respecto.

La situación de esta calle de la localidad, tiene un contexto que se remonta desde hace 4 años pero que en la actualidad sigue sin solución. El pasado 25 de marzo el ayuntamiento acordó revisar el convenio de la Calle Jardines, algo que diputación, en la Junta de gobierno del 29 de abril, no acepto. Denuncio el incumplimiento del acuerdo que tenía con el consistorio y exigió el pago del justiprecio, valorado en 24 millones de euros. Si esta problemática sigue así, habrá un contencioso administrativo.

Juan Cruz Vidal, diputado provincial por parte de ciudadanos, manda un mensaje al partido popular y al socialista, afirmando que “ no presenten a ningún concejal para ocupar un puesto en diputación”.

Una declaración que ha continuado exclamando que “de llevarse a cabo este contencioso administrativo ningún concejal del ayuntamiento estaría legitimado moralmente para formar parte de la diputación. No puede haber interés cruzados”.

El alcalde de la ciudad, no ha tardado en contestar, y ha sido durante la mañana en rueda de prensa. Asegura que esta formación ha realizado las declaraciones para tener mayor protagonismo en los medios de comunicación. Según, Alfonso Polanco, “ no creen en las diputaciones, ni en las instituciones ni en la moderación. Quieren soluciones a golpe de martillazo”. Finalmente, se hace una pregunta retórica ¿como no va a ver representantes cuando la ciudad es parte de la provincia”.

Por otro lado, el partido naranja exige que se pongan de acuerdo y que no hipotequen las arcas del ayuntamiento por falta de acuerdo. Han hecho hincapié de la voluntad nula por parte de ambas instituciones de realizar un acuerdo que se lleve acabo y de falta de compromiso con los ciudadanos.

El representante del consistorio, ante esta acusación afirma que “no tiene mucho sentido ni mucho contenido estas declaraciones acerca de la problemática con la Calle jardines. Es un tema al que han llegado a un acuerdo todos los partidos políticos, e incluso ciudadanos”. Cree que los políticos están para resolver problemas y no para crearlos, y han intentado hacer lo posible para dar solución a un problema jurídico y a un convenio imposible de cumplir.

“Estamos resolviendo el problema con los informes técnicos municipales. La diputación tendrá que hacer las acciones oportunas y lo que hayan acordado en su junta de gobierno”, ha asegurado Alfonso Polanco.