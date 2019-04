Ciudadanos logra un resultado histórico en Palencia el 28A

Satisfacción. Ese era al finalizar la en la noche de ayer el sentimiento generalizado en el resturante “El chaval de Lorenzo”, lugar donde se concentró la formación de ciudadanos para recibir los resultados de las generales en Palencia.

Costo y mucho variar la tendencia en el Congreso por la provincia de Palencia, de hecho Enrique Rivero será el primer diputado del Congreso que no pertenece ni a populares ni a socialistas.

Además lo hicieron sufriendo durante toda la noche del recuento electoral, viendo bailar los votos desde los 200 al medio millar, durante la parte final del recuento que les daban una silla en la Cámara Baja. Finalmente con el 100% escrutado tuvieron un margen de 444 votos frente al segundo candidato electo del PSOE.

Con un total de 16.751 motos (Cifra superior a un 3% más que en el 2016 )lograron colarse en tercera posición.

Un Enrique Rivero, satisfecho y feliz del trabajo realizado y de los comicios, valoraba así el resultado. "Este es un momento histórico. El mismo resultado, tan ajustado es una prueba más de que en Palencia es difícil cambiar las cosas, pero al mismo tiempo es una prueba de que no es imposible. Palencia tiene por fin desde que empezó la democracia, un diputado que no es del Partido Popular y que no es del Partido Socialista. Un diputado que no es un político profesional"

Además Rivero se ánimo a señalar que estos resultados en las generales, les empujan de cara al próximo mes de Mayo."Sí este es el resultado de las elecciones generales y hacemos las cosas bien y los palentinos mantienen su apoyo, podemos hacerlo muy bien en las municipales. Tenemos unos grandes candidatos en Palencia y a nivel regional.