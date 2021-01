Toque de queda a las 8 de la tarde y confinamiento provincial desde el sábado

Se cumplen parte de los pronósticos de la reunión ayer tarde, tras el Consejo de Gobierno de la Institución Regional. El Vicepresidente y portavoz Francisco Igea ya indicó que “ La junta llevará hasta el limite sus posibilidades” unicamente no contemplando el cierre de la actividad lectiva y la considerada como esencial.

Si el Gobierno central y Sanidad no quiere implantar un confinamiento total de la población “Corto e intenso” durante 15 días, La Junta de Castilla y León intentara cerra todo lo posible para que los ciudadanos desestimen salir a la calle hasta la llegada de la hora límite del toque de queda.

Buscado el consenso del resto de las formaciones políticas y los alcaldes de localidades de más de 20.000 habitantes y presidentes de Diputación, la Junta busca frenar de una vez por todas una incidencia que esta completamente desbocada en la comunidad. Realmente está en ascenso preocupante en toda España, aunque hay que indicar que la Junta siempre ha sido de las primeras en tomar medidas restrictivas.

Para el Gobierno regional, la situación sanitaria siempre ha sido prioritaria a la situación económica, asunto que le ha valido duras críticas desde los sectores cerrados por la falta de ayudas inmediatas que acompañen a las restricciones.

De esta forma, durante al menos los próximos 14 días, volveremos a aislar la provincia del resto y cerrar todo lo no esencial, tras presentarse un escenario esperado tras las navidades, aunque no con tanta virulencia. Lo cierto es que no se ha podido avisar más por activa y pasiva sobre el efecto de juntarse en nochebuena y despedida de año. Vistas las cifras y la tendencia, no ha servido de nada. Parte de la población se ha juntado y por unas horas hemos estropeado el trabajo de muchas semanas.

Otras medidas a aplicar, son por ejemplo en lugares de culto a un tercio no superándose en ningún caso las 25 personas y se limita, siguiendo las recomendaciones del servicio Jurídico de la Junta, las reuniones privadas no podrán superar las 4 personas, aunque la recomendación es no juntarse con no convivientes.

A partir de mañana, sábado se establece el toque de queda a las 8 de la tarde, durante al menos 14 días.