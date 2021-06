El Centro Lecrác de Palencia acoge ‘Literatura en clave de mujer. Diez escritoras de Castilla y León"

El Ayuntamiento de Palencia y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua inauguraron hoy en el Centro Lecrác de la capital la exposición ‘Literatura en clave de mujer. Diez escritoras de Castilla y León’, un proyecto expositivo que pretende recuperar la escritura de mujeres de la Comunidad que supieron abrir caminos decisivos para comprender la literatura actual. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 14 de julio.

De esa forma, se busca recordar el trabajo literario de todas ellas y reivindicar la necesidad de leer y estudiar sus obras es el objetivo de esta propuesta expositiva, que rinde homenaje a diez grandes escritoras, autoras muy diferentes entre sí, representantes de otras tantas posturas muy diversas ante el hecho literario y ante la cuestión de cómo ser mujer en el presente. La exposición proporciona al visitante una visión de las autoras a través de paneles informativos, que se completan con fotografías personales, textos originales, cartas y ediciones de sus títulos más significativos publicados.

‘Literatura en clave de mujer. Diez escritoras de Castilla y León’ ofrece las semblanzas vitales de cada una de estas autoras, y una selección de citas en las que expresan –con voces bien distintas, desde circunstancias muy diferentes también— qué ha sido para ellas escribir siendo mujer y qué significa la literatura en su vida. En algunos de estos testimonios es posible encontrar la reivindicación expresada con voz clara, en otras, incomodidad, e incluso, abierto rechazo a la idea de una literatura femenina.

De la misma manera que sus circunstancias y sus obras son distintas, lo es también el grado de conocimiento que hoy tenemos sobre ellas, y la selección de documentos con que están representadas en la exposición así lo refleja: mientras de algunas disponemos de ediciones actualizadas y numerosos estudios, otras esperan aún que las leamos y sepamos descubrir en sus páginas iluminaciones certeras sobre cómo eran y sobre cómo somos.

Las escritoras Enriqueta Antolín (Palencia), Alfonsa de la Torre (Cuéllar, Segovia), Carmen Martín Gaite (Salamanca), Concha de Marco (Soria), Delhy Tejero (Zamora), Elena Santiago (León), Josefina Aldecoa (León), María Teresa León (burgalesa nacida en Logroño), Rosa Chacel (Valladolid) y Teresa Barbero (Ávila) son las protagonistas de esta exposición.

Las profesoras Natalia Álvarez (Universidad de León), Carmen Morán (Universidad de Valladolid) y María Ángeles Pérez (Universidad de Salamanca), además de la escritora burgalesa María Jesús Jabato son las comisarias de este montaje expositivo que pretende destacar también las ausencias, por aquellas mujeres que podrían haber estado y no estuvieron: no publicaron, no fueron leídas, no se decidieron a tomar la pluma y afirmar “soy escritora”.

Un acto inaugural al que ha acudido la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, y gerente del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Luis González, además de una de las comisarias de la exposición, María Ángeles Pérez, de la Universidad de Salamanca.