CCOO y UGT acuerdan el descanso del comercio durante la Semana Cultural de San Antolín. Tras la decisión del Ayuntamiento, las personas trabajadoras del comercio de calle de Palencia, disfrutarán parcialmente las tardes de descanso en San Antolín,

Una vez comunicado oficialmente, el Ayuntamiento de Palencia, que las fiestas patronales de San Antolín serán una Semana Cultural, volviendo a las andadas como en el año anterior, en la mañana de hoy día 23 de agosto de 2021, nuevamente la comisión paritaria del Convenio Colectivo de Comercio Metal y Comercio General de la provincia de Palencia se ha reunido para buscar una solución a este problema generado por el consistorio.

La parte empresarial, aprovechando la situación, manifiesta que no decretando el ayuntamiento la semana de Ferias y Fiestas y siguiendo con la crisis sanitaria, no hay una semana de ferias ni un programa de fiestas como tal, por lo que no es posible aplicar los convenios colectivos, entendiendo que las empresas deberán ajustar antes del 31 de diciembre del año 2021 la jornada a realizar de cada trabajador/a.

En 2020 el juzgado determino que no es lo mismo Semana de Ferias y Semana Cultural, clarificando que solo se genera el derecho a descansar por las tardes, si la denominación es Semana de Ferias.

La parte social, con la condición y el compromiso de buscar una solución desde el seno de la Comisión Paritaria para al disfrute de los descansos durante la Semana de San Antolín, hemos realizado varias propuestas.

Tras el debate, la parte empresarial manifiesta que para poder llegar a un acuerdo, tengamos que dejar a un lado a las empresas ubicadas en los centros comerciales, ya que no tenían autorización para llegar a un acuerdo, llegando al mismo, para el comercio de calle únicamente, en los siguientes términos:

- Comercio METAL (dos tardes): 1 y 3 de septiembre.

- Comercio General (dos tardes) Subsectores de Comercio General del Mueble, Piel, Alimentación, Almacenes de Pescado y Comercio General): 1 y 3 de septiembre.

- Comercio General (tres tardes) Subsectores de Comercio Textil y Droguerías y Perfumerías: 31 de agosto, 1 y 3 de septiembre.

- Durante las tardes de apertura del 30 de agosto al 3 de septiembre, no citadas anteriormente, el horario de prestación de servicios de los trabajadores/as será hasta las 20:00 horas

- Para las empresas ubicadas en los centros comerciales afectadas por los diferentes convenios este acuerdo no será de aplicación a los centros comerciales de la capital, Arambol y Las Huertas, porque así lo solicitan sus asociados.