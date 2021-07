Castilla y León cierra el ocio nocturno a las 02.00 horas

La incidencia se dispara en Palencia con 175 nuevos casos de COVID notificados en la jornada de hoy y un nuevo récord en toda la comunidad, con 1.851 contagios. Estos datos alarmantes, principalmente entre jóvenes de entre 15 y 30 años han obligado a la Junta de Castilla y León a tomar medidas restrictivas quirúrgicas, dirigidas, principalmente, al ocio nocturno.

A partir de hoy, el cierrre del ocio nocturno será a las 02.00 horas, no pudiendo recibir nuevos clientes a las 01.00 horas. El consumo en estos establecimientos no podrá ser de pie o en barra. La máxima ocupación por mesa será de 10 personas. En discotecas y salas de fiesta tendrán solamente un tercio del aforo, no se permite el uso de las pistas de baile. En el resto de los locales de ocio nocturno, bares especiales, pubs, karaokes, el aforo será de un 50% si tuvieran un aforo de más de 40 clientes y de un 75% si su aforo es superior a las 40 personas. Además, las peñas deberán cerrar.

