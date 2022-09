Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia informan a la comisión europea sobre la realidad del lobo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los consejeros de Medio Ambiente de Asturias (Alejandro Calvo), Cantabria (Guillermo Blanco) y Galicia (Ángeles Vázquez), se han reunido este mañana en Bruselas, en la Sede de la Comisión Europea, con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevincius, para trasladarle una vez más, esta vez personalmente, la problemática del lobo en sus territorios, y especialmente que su actual estado de conservación es "favorable", a diferencia de lo que ha trasladado el Gobierno de España al respecto.

Suárez-Quiñones le ha trasladado al comisario europeo la necesidad de mantener el difícil equilibrio entre esta especie y la actividad agrícola con la que comparte territorio, que venía siendo mantenido antes de la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Especial Protección (LESPRE), con un resultado favorable para la conservación del lobo que lograba coexistir con la ganadería extensiva con menos dificultades que en la actualidad, gracias al trabajo técnico que no ha sido reconocido por el Gobierno de España, privando a las comunidades autónomas de la capacidad de gestión de esta especie sin justificación alguna en su estado de conservación.

Las cuatro comunidades, que representan el territorio que alberga más del 95 % de los lobos, consideran que la posición de la Comisión no puede basarse en un diagnóstico de la población del lobo y su evolución dado por el Gobierno, que no ha hecho un nuevo censo nacional, que no ha contado con las comunidades autónomas gestoras al elaborar la evaluación que remitió a la Comisión Europea, que son las que tienen los mejores datos y que, por tanto, cualquier información que haya dado no se asienta en el rigor de los datos reales.

Fruto del esfuerzo gestor de las cuatro autonomías, durante los últimos quince años se ha conseguido mantener las poblaciones de lobos existentes en un estado de conservación "favorable", aumentando su población, y ello garantizando al mismo tiempo su convivencia con el medio rural.

Los cuatro consejeros autonómicos han entregado al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea un documento en el que censuran que el informe sexenal de seguimiento enviado por el Gobierno de España sobre el lobo contiene "errores incomprensibles" y no responde a la verdad, ya que concluye que el estado de conservación de la especie es "desfavorable inadecuado", algo que no es real.

Las cuatro comunidades enviarán al comisario europeo un informe ampliando el informe ejecutivo entregado hoy, con todos los datos completos que determinan ese progreso favorable de la población del lobo.

Finalmente, anunciaron al comisario de Medio Ambiente que los cuatro consejeros acudirán al Parlamento Europeo para dar a conocer, de primera mano, cuál es la realidad que está viviendo la ganadería extensiva y semi-extensiva de sus territorios por los ataques de lobo, que amenaza con la continuidad de dicha ganadería y con la población del medio rural, así como supone un incremento del riesgo de incendios forestales. Precisamente las recientes Orientaciones Estratégicas de Lucha contra los Incendios Forestales, aprobada el 28 de julio de 2022 por la Conferencia Sectorial por parte del Gobierno de España y las comunidades autónomas, consideran que la ganadería extensiva ha de ser promovida como vector de lucha contra las bases que originan los incendios forestales. Esta iniciativa de incluir en lobo en el LESPRE camina, en cambio, en sentido contrario.

Inclusión del lobo en la LESPRE y la Estrategia nacional, sin contar con las comunidades

En septiembre del año pasado 2021 entró en vigor la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que todas las poblaciones de lobo ibérico al norte del río Duero se incluían en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta decisión, adoptada unilateralmente por el Gobierno central, en contra de las comunidades que albergan más del 95 % de los lobos de España, supuso la práctica prohibición de cualquier medida de gestión de la especie debido a su nuevo nivel de protección.

Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia recurrieron dicha orden ministerial ante los tribunales de justicia, por entender que el estado de conservación favorable de la especie no justificaba la decisión desde un punto de vista científico, ni se había adoptado siguiendo los procedimientos anteriores o los pasos habituales para introducir una nueva especie en LESPRE, recurso ante la Audiencia Nacional aún no resuelto.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) aprobó el pasado mes de julio la nueva Estrategia para la conservación y gestión del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural, de nuevo con el voto en contra de Castilla y León, Galicia y Cantabria, entre otras.

Posterior reunión con los representantes de las organizaciones agrícolas europeas

Tras esta reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones y sus homólogos se reunieron con representantes del COPA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas), que integra a las asociaciones agrarias y de cooperativas en la Unión Europea, para exponer la problemática del lobo en las cuatro comunidades españolas. El COPA representa a más de 22 millones de agricultores europeos y tiene como misión promover los mejores intereses del sector agrícola entre las instituciones de la UE y otras partes interesadas pertinentes. También se reunieron con la COGECA (Confederación General de Cooperativas Agrícolas), que representa los intereses generales y específicos de las cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras europeas entre las instituciones de la UE y otras organizaciones socioeconómicas que contribuyen a la toma de decisiones en Europa.

Ambas organizaciones trasladaron, a su vez, que el problema de los daños generados por los grandes carnívoros en Europa cada vez es mayor, con más países que sufren una problemática similar, y que también han trasladado esta cuestión a la Comisión Europea para que busque soluciones que consigan una mejor coexistencia del lobo y la ganadería extensiva.