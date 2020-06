16 casos dudosos ayer en el Ayuntamiento de Saldaña que se confirman hoy como negativos

El revuelo formado ayer en la localidad de Saldaña, en la vega del Carrión de Palencia, sirve hoy como aviso a navegantes de la fiabilidad de algunos test rápidos.

Con la mejor intención , el consistorio palentino antes de abrir sus puertas, con estrictas medidas de seguridad, decidió someter a su personal a una prueba rápida de COVID-19, pese a que ninguno de los empleados municipales presentaba síntomas.

La sorpresa saltó y preocupó cuando los resultados de esas pruebas arrojaban 16 casos calificados como “dudosos”. Inmediatamente todos ellos, incluido el Alcalde Adolfo Palacios, empezaron a aislarse y elaborar una lista de personas con las que habían tenido contacto, a fin de prevenir lo que podría ser un rebrote de casos.

Entre las llamadas del consistor saldañés, una al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, que enviaba otros tantos PCR hasta Saldaña para confirmar o desmentir, como finalmente ha sido, los resultados de esas pruebas.

Cada uno de esos casos calificados como “sospechosos de COVID” fueron sometidos ayer a una PCR, la prueba de mayor fiabilidad hasta el momento, en vez de test cuya fiabilidad desde un primer momento está en entredicho.

Afortunadamente todos ellos han resultado negativos como contaba a COPE el propio Delegado Territorial.

“En Saldaña no ha habido ningún rebrote, se ha comprobado por los servicios de atención primaria dando la analítica PCR negativa, yo no se cual es la fiabilidad de los test que se hicieron en primer término pero las PCR son completamente fiables y han dado negativas. En Saldaña no ha habido ningún brote” Sentenciaba Rubio Mielgo.

El susto pese a todo fue importante entre los saldañeses y durante la tarde de ayer no se hablaba de otra cosa en municipio. Estos test rápidos, que están siendo utilizados incluso como reclamo entre aseguradoras médicas y se encuentran, a tenor de los hechos, lejos de dar unos resultados precisos. Añadir que el propio consistorio ayer no quiso hacer saltar la alarma tras este registro de resultados, ya que les parecían realmente muy extraños en personas “ Sin síntomas y perfectamente sanos”. Incluso llegan a admitir, que “si hoy nos los ofrecieran, no los haríamos”, ahora que conocen su dudosa fiabilidad,