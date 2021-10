La Cámara de Comercio reconoce la labor de seis empresas palentinas

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia ha reconocido a varias empresas palentinas en los Premios Cámara 2021, por su labor a la hora de contribuir al desarrollo económico de nuestra capital y provincia.





Los galardonados han sido los siguientes:

Hidifer S.L. (Villarramiel)

Distribución de gasóleos, estaciones de servicio, neumáticos y servicios taller, energías renovables y distribución de GLP. Empresa familiar que ya se encuentra en la tercera generación. Se inició la actividad dando distribución eléctrica a pueblos limítrofes con Villarramiel. Cuenta con seis estaciones de servicio: Grijota, dos en Villarramiel, Fontioso, Sarracín y Palencia. Dispone de un servicio de venta y reparación de neumáticos, especialistas en el sector agrícola. Posee dos plantas fotovoltaicas. Certificada en el sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 2008. Pionera en digitalización, habiendo implantado un sistema ERP, sistema de gestión de venta en ruta con automatización integral de todo el proceso, desde la carga del camión a la emisión de la factura o el control de existencias en tiempo real.





Fundación Santa María La Real de Aguilar de Campoo.

Nace de la Fusión de la Fundación Santa María la Real y la Fundación del Patrimonio Histórico, y abarca todo el territorio nacional. Institución cultural privada sin ánimo de lucro. Apuesta por integrar la iniciativa pública y privada para sumar recursos que contribuyan a consolidar el patrimonio como valor y como herramienta generadora de desarrollo socioeconómico. Actividades más importantes: Estudios culturales, Enciclopedia del Románico, Plan conservación de Iglesias románicas y entornos rurales, Taller restauración, excavaciones arqueológicas, cursos y seminarios, actividades culturales… Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo Más de 30 actividades empresariales nacidas al amparo de estos programas: Ornamentos Arquitectónicos SL, Posadas del Románico SL, Patrimonio y Restauración, Residencia 3ª Edad, Red de turismo rural, etc







Grupo EasyCharger S.L.

Instalación, gestión y explotación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, ingeniería, I+D+i . Objetivo de implantar una red nacional de estaciones de recarga de vehículos con energía 100% verde certificada como compromiso de sostenibilidad. A través de app y plataforma se puede recargar en todas sus estaciones, planificando la ruta más eficiente. Acuerdos con marcas líderes como Nissan primer vendedor de vehículos eléctricos, y con Galp para la instalación de cargadores en sus estaciones. En 2020 se realizó una ampliación de capital captando más de 600.000 euros, habiéndose cerrado financiación por 25 millones en 2021 para el despliegue de instalaciones de recarga ultrarrápida. Patrocinador principal del Palencia Baloncesto en la categoría de LEB Oro, pasándose a denominar Easycharger Palencia, llevando así el nombre de Palencia por todo el territorio nacional



Y Un Cuerno S.L.

Hostelería y comercio. En 2010 se apuesta por un nuevo modelo de ocio nocturno que no existía en Palencia, a través de 3 actividades nuevas: fiestas temáticas cada semana, música en directo, y apuesta por la coctelería. En 2012 abre un segundo local, más amplio, donde entre otros se han realizado concursos, desfiles de moda, torneos de ajedrez, exhibiciones de baile, talleres de peluquería, tertulias políticas y culturales, acciones solidarias, etc. En 2014 se oferta una nueva modalidad de local NIA / Antro, dos ambientes diferentes en un mismo local, público adulto arriba y espacio joven y alternativo abajo. Más adelante se apuesta por un Gastropub con comida creativa todo el día, además de estar especializado en coctelería: Mondo Lirondo. En paralelo existe Y un cuerno Complementos, comercio dedicado a la bisutería y complementos.



Ilustradores de Sueños S.L.

Espectáculos (Rutas turísticas para niños, espectáculo musical,etc). El inicio es una ruta de 4 km por Velilla sobre el ratoncito Pérez. Hay árboles, casas, photocall, hormiguero gigante, tirolina, puente tibetano, etc. La ruta atraviesa todos los bares, comercios, restaurantes y monumentos de la ciudad. En nueve meses han pasado más de 32.000 personas de toda España y de otros 18 países. Se ha creado un disco con 10 canciones que debido a su buena acogida ha derivado en la creación de un musical que ya ha estado en 8 provincias, y se está preparando una gira nacional. En el verano los alojamientos y los restaurantes han estado completos. A pesar de la crisis, con esta actividad no sólo no han cerrado establecimientos, sino que se ha creado alguno a mayores. Generando sin duda múltiples puestos de trabajo indirectos. Otra línea de negocio es el merchandising con ropa, alimentos y todo tipo de accesorios. Entre otros proyectos se está creando una nueva ruta, y la publicación de una serie de cuentos infantiles



Comercial Infante S.L.

Distribución de alimentación. Apuesta por los productos palentinos y de la comunidad dentro de las más de 4000 referencias que se distribuyen, contando con más de 100 proveedores para dar el mejor servicio a los clientes. Marcada filosofía de comercio de cercanía y responsabilidad social, trabajando siempre con empresas de Palencia en cualquier ámbito que necesite la actividad. Está presente de forma continua en la comunidad a través del deporte, patrocinando al Palencia Rugby, Palencia Cristo Atlético, CD Villalobón y al Club Baloncesto Villamuriel, además de otros patrocinios de carácter benéfico. Cuenta con más de 3.500 metros cuadrados propios en varias naves de titularidad propia además de una flota de vehículos comerciales y de reparto.