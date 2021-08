La Calle Mayor acoge la exposición de gigantes y cabezudos "Bergara&Palencia"

La ciudad de Palencia recibe hoy, por primera vez, a una treintena de gigantones y cabezudos venidos de Bergara (Guipúzcoa) que compartirán protagonismo junto con las piezas palentinas en una muestra al aire libre ubicada en la Calle Mayor en lo que supone, “una mezcla de culturas y una apuesta por una de nuestras tradiciones más entrañables”, según la Concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Laura Lombraña.

La muestra se celebrará durante los días 27, 28 y 29 de agosto con motivo de la exposición denominada ‘Palencia&Bergara’, “en lo que se establece como una de las novedades de la Semana Cultural Palencia Querida San Antolín 2021, a pesar de que se viene trabajando en ella desde el año 2019”, aclaró.

Esta original y novedosa iniciativa llevará a la principal arteria de la ciudad a los cuatro gigantones palentinos, “que representan a los Reyes Católicos, El Palentino y la Palentina, miden 3,5 metros de altura y pesan unos 35 kilogramos aproximadamente”, reveló Lombraña, y los ocho cabezudos, “que, en este caso, simbolizan al Conde Drácula, un pirata, una abuela, un niño, un preso, un bandolero, una niña y un pirata parcheado”.

A estos se sumarán las 18 figuras llegadas desde tierras vascas, “con las que homenajean de algún modo a personajes y lugareños de la localidad de Bergara”, apuntó la munícipe, y que van desde los 54 kilogramos y 3,65 metros de altura de ‘Ximon y Magdalena’, “representantes de la gente burguesa de la villa del siglo XVIII”, a los 11 kilogramos y 2 metros de ‘Bitorianatxo’, “el personaje que es una de las últimas incorporaciones a un plantel espectacular”, explicó.

Estas obras de arte realizadas en cartón piedra y metal, “y con un importante bagaje de anécdotas a sus espaldas fruto de años y años de actuaciones”, significó Laura Lombraña, permanecerán expuestas en la Calle Mayor desde las 18:00 a las 21:30 horas de la jornada del día 27 de agosto, de 12:00 a 21:30 horas el sábado 28 de agosto y de 12:00 a 19:00 horas el domingo 29, “puesto que a esa hora se trasladarán hasta el Parque del Salón, donde ambos grupos realizarán varios bailes, de los que se podrán disfrutar en un espacio acotado, con aforo limitado y todas las medidas de seguridad pertinentes”, anunció.

“Es difícil encontrar a un palentino que no haya bailado alguna vez al son de los gigantones y cabezudos, y mucho más que no los asocie a las celebraciones tradicionales de la ciudad al cabo del año, por eso, y dado que por motivos obvios no se puede disfrutar de este espectáculo tan nuestro en todo su esplendor, hemos considerado oportuno que estén presentes de esta forma, buscando, además, que todos los palentinos puedan observarlos más de cerca y conocer más a fondo sus detalles”, manifestó la concejal de Cultura, quien animó a los padres de la ciudad a que se acerquen con los más pequeños de la casa a esta original exposición, “porque está demostrado que cuanto más se conoce una cosa, mejor se puede valorar y, en consecuencia, defender o conservar, y los gigantones y cabezudos son algo intrínseco a nuestra historia y cultura festivas”, concluyó.