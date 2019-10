Cada 2 días cierra en Palencia un negocio regentado por un autónomo

Domiciano curiel presidente de ATA Castilla y León analiza el informe presentado por la asociación de autónomos a nivel regional.

Lo cierto es que los datos son desalentadores, nuestra región perdió los últimos 9 meses más de 1.500 autónomos situando el número total en menos de 194.000. En el caso de Palencia a la cifra queda en 13.252 trabajadores por cuenta propia, un balance de 135 profesionales menos desde Enero hasta Agosto de 2019.

Esto provoca que cada 2 días en nuestra provincia, un negocio regentado por un autónomo cierre sus puertas.

Para Curiel, estos malos datos se deben principalmente a dos problemas no desconocidos para los trabajadores autónomos, la despoblación y el envejecimiento de los afiliados.

"Tenemos una sangría que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Llegará un momento en el que seamos menos autónomos y así habrá menos bajas. En cuanto a la despoblación no solo existe en los pueblos sino también en las ciudades. Estamos perdiendo gente activa de forma alarmante" Señala Curiel.

"Se ha duplicado la jubilación activa en 1 o 2 años que es una buena medida, ya que aunque estés cobrando la jubilación tu negocio sigue cotizando. Luego está el relevo generacional que es más complicado porque muchos hijos han visto cuánto ha sufrido sus padres y no quieren continuar el negocio. En algún momento tendrá que cambiar esa tendencia". Afirma el presidente de ATA Castilla y León que asegura que el sistema así es insostenible.

"No todo el mundo puede ser funcionario. 14 Millones de trabajadores del sector privado no pueden mantener a 19 del sector público. Es una barbaridad y pasa en España, de hecho hay muy pocos sitios más. Hay que dar la vuelta a esta tendencia"

Para poder aplicar estas posibles soluciones para aumentar el número de autónomos "Es necesario hacer autocrítica y dotar a los medios rurales de más servicios, no solo mantener los asistentes. Sí en una década no tomamos medidas no está región quedará como un erial al nivel que vamos de despoblación." finaliza Curiel.