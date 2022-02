Cáceres Patrimonio de la Humanidad - EasyCharger Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de encajar una dura derrota ante Lleida desaprovechando una ventaja de +18 puntos, que nos ha roto la buena racha de 3 victorias consecutivas, quedándonos ya oficialmente sin ninguna opción de jugar Copa Princesa, la liga no para. Es ya el 6º partido que vamos a jugar en febrero y en apenas 20 días, con una cargazón tremenda. Eso también, lógicamente se nota. Visitamos a un clásico de la competición Cáceres quien cumple su 12º temporada en la liga y 7º de manera consecutiva tras un breve paso por LEB Plata. Los cacereños se encuentran en una gran dinámica siendo uno de los equipos revelación del campeonato. Tuvieron (como nosotros) un comienzo de temporada idílico y a pesar de sufrir algún bache, el rendimiento está siendo digno de destacar.

Cáceres Patrimonio de la Humanidad, es un equipo situado 6º en la tabla con 12 victorias y 8 derrotas (12-8). De sus 12 victorias, 7 han sido como local y 5 como visitante. Encadenan una gran racha de 3 victorias seguidas. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 20 partidos jugados ante ellos, con 13 victorias palentinas y 7 cacereñas (en Cáceres 4-5 para nosotros). En casa, han ganado 7/9 partidos hasta el momento siendo de los mejores locales de la liga, con victorias importantes ante grandes equipos como Coruña, TAU o GBC. Partido especial para Jorge Sanz o Carlos Toledo quiénes jugarán ante sus ex.

Vienen de GANAR en Palma (87-92) destacando Benoit Mbala con 19 de valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por 78-69, destacando Roberts Blumbergs con 28 de valoración.

Roberto Blanco sigue al frente del banquillo por 4º temporada consecutiva. Tras el cese de Ñete Bohigas quien había cumplido 6 temporadas como entrenador principal, pasó de ejercer la labor de 2º entrenador, a coach principal. Fue una decisión difícil y quizás inexplicable la salida de Bohigas, pero Roberto ha sabido imponer durante todos estos años, un estilo propio y reconocible al equipo extremeño. Consiguieron la salvación en la difícil temporada 18/19, en la 19/20 cuando se suspendió la liga por el COVID-19, ocupaban puestos PO y en la pasada 20/21 se volvieron a quedar a un paso de jugar PO ascenso (empatados con Real Murcia como líderes del Gr Permanencia). Siguen 2 jugadores de la temporada pasada. Tienen 2 debutantes en la liga. La media de edad es de 26,5 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Cáceres Patrimonio de la Humanidad:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 6): Jorge Sanz de 29 años y 1,91 altura. Renovación de la campaña pasada cumpliendo la 2º seguida en tierras cacereñas. Jugó en Palencia la 18/19. 7º temporada en LEB Oro. Llegó a debutar con el Real Madrid en ACB y en Euroliga con tan sólo 18 años en la 10/11. Después jugó en Obradoiro también ACB en la 12/13. Internacional en todas las categorías de formación de la selección española. Es un base director que hace jugar al equipo y con gran manejo de balón. Jugador atlético y sólido en defensa que debe seguir mejorando en su tiro exterior, para ser un base más completo. Ayuda mucho en el rebote y no suele cometer pérdidas. Es el base titular del equipo. Medias: En 24 min; 5,2 puntos con 2,7 asistencias con 2,8 rebotes con 43% TC con 29% triples (10-34) y 76% TL (29-38)

Escolta/Alero: (Dorsal 0): Devin Schmidt de 27 años y 1,95 altura. Importante renovación la del “shooter” americano quien sigue creciendo en la categoría, tras su buen año inicial en Alicante. 3º temporada en la liga. El jugador USA es polivalente pudiendo jugar al “3”, tras 2 campañas en LEB Plata donde hizo grandísimos números y buenas prestaciones, se va asentando en Oro. Es un jugador con gran capacidad de anotación, que ayuda en el rebote y uno de los referentes del juego perimetral cacereño, seguramente el jugador exterior más clutch. Gran amenaza desde 6,75 (aunque no está muy acertado). Medias: En 26 min; 13,5 puntos y 2,7 rebotes con 39% TC con 29% triples (34-114) y 83% TL (41-49)

Alero /Ala - Pívot: (Dorsal 35): Romaric Belemene de 25 años y 2,02 altura. El congoleño llega procedente de Coruña. 5º temporada en la liga. Sigue haciéndose como jugador. Experiencia ACB con Unicaja, Manresa o la 18/19 con Breogán. Con el paso de los años ha ganado en su talla física, aspecto básico en su juego junto a la potencia. A ello ha sumado, su capacidad para lanzar cada vez más desde fuera, lo cual hacen de él un jugador completo e importante. Polivalente pudiendo jugar al “4”. Ayuda en el rebote. Está asumiendo más tiros en ataque que campañas pasadas. Su gran caballo de batalla siempre han sido los TL (porcentajes bajísimos) y tendencia a cargarse de faltas. Jugador capital en los extremeños. Medias: En 28 min; 6,9 puntos con 5,4 rebotes con 39% TC con 25% triples (11-43) y 30% TL (12-39)

Ala – Pívot: (Dorsal 26): Duje Dukan de 30 años y 2,08 altura. Gran fichaje el del AP croata procedente de Castelló. 2º temporada en la liga. Experiencia ACB con Estudiantes. Es un interior que abre muy bien el campo con su amenaza desde 6,75, polivalente puede jugar por dentro y por fuera e incluso ayudar en la posición de “3”. Con los castellonenses no acabó de rendir conforme se esperaba y ahora se encuentra con mayor confianza. Es el único “4” puro de la plantilla, uno de los referentes interiores. Medias: En 26 min; 9,6 puntos con 4,2 rebotes con 42% TC con 41% triples (28-68) y 75% TL (40-53)

Pívot: (Dorsal 00): Benoit Mbala de 26 años y 2,00 altura. Interesante fichaje el de este center internacional absoluto camerunés bajito de muchos kg y presencia física en la pintura, procedente de la 2º división de Francia. Debuta en la liga. No tiene muchos cms pero lo suple con su predominante físico lo cual hacen de él, un jugador difícil de parar bajo los aros siendo también buen reboteador. Muy vertical hacia el aro, sacando muchas faltas. No tiene eso si, casi rango de tiro 6,75. Su caballo de batalla, es el TL (mejorando conforme pasan las jornadas). Se carga de faltas. Conforma una gran pareja con Dukan por dentro haciendo mucho daño a los rivales. Medias: En 22 min; 14,1 puntos, 5,7 rebotes con 50% TC y 69% TL (69-99) (5º reb ofensivos) (3º faltas recibidas) (2º faltas cometidas)

Banquillo

Base: (Dorsal 7): Mateo Díaz de 19 años y 1,86 altura. El playmaker italo-argentino llega en calidad de cedido por parte de CB Breogán tras conseguir con los lucenses, el ascenso a la ACB. Internacional en categorías inferiores de Argentina. 2º temporada en la liga. Jugador con mucho talento y en crecimiento, que apunta muchas buenas maneras y realizó una gran temporada en su debut LEB Oro. No lleva una campaña acertada en los lanzamientos pero va a más y más con el paso de las jornadas. Da minutos de descanso a Sanz. Medias: En 16 min; 6,3 puntos con 1,2 asistencias con 32% TC con 26% triples (12-45) y 67% TL (23-34)

Escolta/Base: (Dorsal 13): Jaume Lobo de 24 años y 1,80 altura. El exterior catalán, es un diamante en bruto cuyo crecimiento está siendo tremendo quemando etapas de manera muy rápida en los últimos años. Tiene que seguir haciéndose pero ya estamos viendo de él, un gran anotador perimetral quien cuando entra en racha es muy difícil de parar. Fichado procedente de Clavijo donde debutaba en LEB Plata la 20/21 y fue uno de los destacados. Debuta en la liga. Polivalencia para jugar al “1” si así lo necesita el equipo. Es una de las grandes promesas exteriores jóvenes de la liga, con un techo y margen de mejora muy elevados. Muy fiable desde el 4,60. Medias: En 15 min; 8,4 puntos con 2,1 rebotes con 37% TC con 32% triples (24-75) y 94% TL (48-51) (LIDER % TL)

Escolta: (Dorsal 11): Manu Rodríguez de 30 años y 1,92 altura. Fichado procedente de Granada donde estuvo las últimas 4 campañas. Cumple su 7º temporada en la liga (experiencia a mayores con TAU y Oviedo). Experiencia también ACB con el extinto Granada. Tirador nato lo que es su gran virtud. Le conocían en Castellón como “la metralleta”. Siempre tiene el debe de la defensa pero es un jugador cada vez más hecho con el paso de los años, aunque sigue dependiendo mucho de su tiro exterior (cuando tiene el día es casi imparable y cuando no, puede desquiciar al propio equipo). Es uno de los tiradores de este Cáceres, aportando la experiencia necesaria a esta joven plantilla siendo importante también a nivel de vestuario. Medias: En 15 min; 5,3 puntos con 1,9 rebotes con 37% TC con 21% triples (5-23) y 80% TL (16-20)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 37): Carlos Toledo de 27 años y 2,00 altura. El alero murciano ha sido fichado procedente de Estela en LEB Plata, donde estuvo las últimas 2 campañas. Vuelve a la LEB Oro, categoría que conoce sobradamente. 4º temporada en Cáceres en 2 etapas distintas (anteriormente 3 campañas) y 5º temporada en la liga. Jugó en Palencia en la 17/18 y 4 meses de la 18/19. Llegó a debutar en ACB con Murcia y destaca por un gran físico para defender y rebotear asi como buena visión del juego. También tiene amenaza desde el 6,75. Un jugador currante que sigue haciéndose. Polivalencia para jugar al “4” en determinadas situaciones. Aporta una gran cantidad de intangibles. Él siempre ha manifestado que Cáceres es su segunda casa, lugar y club donde se siente muy cómodo. Medias: En 20 min; 4,5 puntos, 2,6 rebotes con 51% TC con 25% triples (3-12) y 78% TL (15-19)

Pívot/Ala - Pívot: (Dorsal 14): Julen Olaizola de 28 años y 2,02 altura. Interior vasco aterrizado procedente de GBC donde jugó Liga Endesa la 20/21, tras conseguir el ascenso con los donostiarras. 5º temporada en la liga. Ha jugado en todas las categorías, desde EBA hasta ACB. Internacional con categorías inferiores de la selección española. Puede jugar de “4” por su polivalencia aunque le falta tiro. Es un pívot bajito pero que aporta mucha energía, rebote y mucha garra en la pintura. Debe mejorar su cargazón de faltas. No tiene rango de tiro de 3. Jugador de rotación en el juego interior. Medias: En 17 min; 4,2 puntos con 3,8 rebotes con 42% TC y 52% TL (19-36)

ESTADÍSTICAS

Cáceres (medias): ptos anotados; 73,8 pts. (16º) ptos recibidos; 76,4 pts. (6º) 2 pts (48%) (17º) 3 pts (30%) (17º) T. Libres (71%) (13º) reb totales (32,3) (7º) CÁCERES ES 3º PEOR ATAQUE, 2º PEOR % T2,

reb def. (23,2) (7º) 2º PEOR % T3, ULTIMO EN ASISTENCIAS reb ofens. (9,1) (4º) Y LIDER TANTO EN FALTAS COMETIDAS COMO RECIBIDAS asist. (10,8) (18º) B. robados (6,6) (4º) B. perdidos (12,1) (9º) Faltas Cometidas (23,1) (1º) Faltas Recibidas (22) (1º)

Palencia (medias): ptos anotados; 78,1 pts. (6º) ptos recibidos; 74,6 pts. (4º) 2 pts (54%) (2º) 3 pts (33%) (10º) T. Libres (72%) (11º) reb totales (31,6) (8º) reb def. (22,3) (10º) PALENCIA ES 2 % T2, 3º REB.OFENSIVOS reb ofens. (9,2) (3º) Y 2º QUE MENOS BALONES ROBA asist. (11,7) (15º) B. robados (5,4) (17º) B. perdidos (12,3) (8º) Faltas Cometidas (18,7) (17º) Faltas Recibidas (19,8) (8º)

¿CÓMO LLEGA CÁCERES Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2021/2022?

Cáceres es un equipo que cada temporada que pasa, tiene que reinventarse. Y es que batallar cuando se cuenta con un presupuesto bajo y en ciertos momentos incluso limitado, nunca es fácil. Ello hace que el principal objetivo cada campaña, sea conseguir la salvación lo antes posible. La temporada 18/19 con esa victoria aquí en Palencia, anímicamente les dio la vida. En la 2019/2020, se situaban 9º en puesto PO cuando llegó la cancelación de la liga por el COVID-19. Actualmente, están teniendo una temporada muy estable y siguen dispuestos a dar mucha guerra.

El objetivo para los de Roberto Blanco, es llegar con las máximas victorias posibles para certificar cuanto antes la mencionada salvación (la cual tienen muy encarrilada y casi conseguida) y a partir de ahí, soñar. Si bien es inevitable que la afición y el club vista la temporada presente, se ilusione. Pero ellos son los primeros con los pies en el suelo. En cuanto a su estilo de juego, Cáceres se basa en un ritmo muy atractivo, intentan correr el contraataque siempre que pueden y es un equipo muy vertical hacia el aro. SON EL SEGUNDO EQUIPO QUE MENOS T3 ANOTA (6,5) Y EL 2º PEOR EN % T3. Además, SON EL SEGUNDO EQUIPO QUE MAS TL ANOTA (15,7) Y EL QUE MÁS VECES VA AL 4,60 (22,1).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: A la renovación de 2 piezas importantes (Sanz y Schmidt), han sumado la llegada de jugadores con experiencia, poso en la categoría, en alza o bien que vuelven tras años sin jugar en LEB Oro (Díaz, Belemene, Dukan, Rodríguez, Toledo, Olaizola) y ello lo cierran con 2 apuestas jóvenes debutantes (Lobo y Mbala). La continuidad de Roberto Blanco superándose cada año es una apuesta sobre seguro. Es una plantilla muy competitiva con polivalencia en sus jugadores para rendir donde más lo necesite el entrenador. Actualmente en un nivel de confianza, muy elevado.

Lo peor: La plantilla por ese presupuesto limitado, quizás haya carecido durante los últimos años de cierto liderazgo que ofrecían (Rakocevic & el ex capitán Parejo). La media de edad es muy joven y no hay demasiada experiencia en el roster (ningún jugador por encima de los 30 años). Incógnitas en ciertas posiciones (sobre todo las rotaciones interiores). Y la falta de un “4” puro más allá de Dukan. A mayores destacar que es una plantilla muy corta, lo cual puede ser un gran inconveniente si a ello se unen problemas de lesiones que afortunadamente no han tenido en exceso (salvo Manu Rodríguez quien se perdió bastantes partidos). Ya que podría provocar que a la larga ello pese sobre el plantel y el rendimiento grupal. ¿Aguantarán este rendimiento en la 2ª vuelta? Desde luego, de momento el “Robertismo” sigue triunfando y de qué forma!

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: DEVIN SCHMIDT

JUGADOR A SEGUIR: BENOIT MBALA

El partido se disputará este DOMINGO 20 de Febrero a las 12:30 h y será dirigido por los colegiados (Guillermo Ríos Marcos → colegio gallego), (Juan Gabriel Carpallo Miguelez → colegio castellano y leonés) y (Rodrigo Palanca Page → colegio madrileño).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-961789f3-3e5b-4f45-3a86-08d9e4d2f229