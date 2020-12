Bryce Douvier ya está en Palencia

Tenemos las primeras sensaciones del austrica tras su llegada ayer a la ciudad palentina y el primer coitacto con los que será sus compañeros esta temporada.

El departamento de prensa del club entrevistó ayer al nuevo Jugador de Destino Palencia.

¿Por qué decides venir a Palencia?

Me decidí a venir después de tener una charla muy intensa con Arturo. Estuvo explicándome cosas del equipo, cuál iba a ser mi rol, y creí que podía encajar muy bien aquí. He rezado mucho este año para encontrar un equipo en el que de verdad me pudiera sentir a gusto y creo que por fin Dios me ha escuchado.

¿Qué sabes de tu nuevo equipo?

Aún no conozco todo lo que me gustaría pero soy una persona que aprende muy rápido y ya estoy en ello. Pregunté a mis amigos de Oviedo por este equipo y sólo me han dicho cosas buenas así que estoy deseando llegar. De todos los jugadores del Destino Palencia conozco a Sasa porque jugué contra él en mi época en Portugal. Es un jugador buenísimo, va a ser mucho mejor tenerlo de mi lado.

¿Qué crees que puedes aportar al equipo?

Creo que aquí ya hay un buen equipo y yo llego para ayudar en todo lo que pueda. Soy un jugador muy versátil: soy anotador y reboteador, y puedo defender cualquier posición así que me adaptaré a lo que el equipo necesite de mí. Cuando hablas con Arturo, ¿qué te dice para convencerte de que este es tu sitio? Cuando hablé con él me transmitió unas ideas muy claras y concretas. Creo que entiende quién soy como jugador y cómo usarme para poder sacar el máximo rendimiento de mi juego. Tiene claro cuál es el objetivo, y cómo puedo ayudarlo a conseguirlo. Me gustaron sobre todo sus ideas claras, su visión del club y sus objetivos para ganar el campeonato y ascender a la ACB.

¿Cómo te definirías como jugador?

Mi padre fue jugador de baloncesto profesional y el baloncesto está en mi sangre desde siempre. Este deporte ha sido mi pasión desde que era un niño y no se me ocurre otra cosa en el mundo a la que quiera dedicarme. Quizá por todo esto vivo el baloncesto con tanta intensidad y juego con esa misma intensidad. Como he dicho antes, creo que puedo aportar en muchas facetas, tanto en defensa como en ataque. Este equipo tiene detrás una gran afición que, aunque en este año tan raro no puede estar en el Pabellón animando, el equipo sabe que está ahí apoyando.

¿Qué quieres decirles a todos ellos? Este es un año diferente y muy raro para todos, aficionados y jugadores. Echaremos mucho de menos su apoyo en los partidos, sobre todo en la cancha del Palencia, que cuenta con tantísimo apoyo, pero estoy emocionado ya sólo con la forma en que muchos aficionados me han recibido. Tengo muchas ganas de jugar en un equipo que cuenta con una afición tan grande y espero que nosotros podamos darles una gran temporada para recordar.