AUDIO: El bombero palentino Emilio Santos salvó ayer la vida de un hombre en parada cardiorrespiratoria

El bombero del Parque de Palencia, Emilio Santos, salvó ayer la vida de un varón de 43 años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, mientras paseaba con su mujer fuera de sus horas de trabajo. Los hechos se precipitaron en torno a las 16.55 horas de este martes en la avenida Castilla de la capital palentina, cuando Santos fue alertado por otros viandantes de una situación que parecía salirse de la normalidad. "Era un día fabuloso para pasear por la orilla del río. Desde el paseo vocearon unas personas mayores que había un hombre debajo de una de las mesas situadas junto al carril bici. Me acerqué apresuradamente, pero no le daba mucha importancia porque no sabía si era un indigente o una persona que estaba descansando. A medida que me iba acercando, me iba dando cuenta de que el hombre estaba bocabajo y tenía hojas en la boca. Rápidamente le descubrí el pecho e inicié la RCP mientras mi mujer avisaba al 112", ha relatado el bombero en COPE.

Rápidamente, acudieron en su ayuda varios palentinos, entre ellos una sanitaria, con la que Santos se fue relevando para conseguir mantener con vida al hombre durante "unos 5 o 10 minutos que se hicieron larguísimos", recuerda.

En el lugar se personó una patrulla de Policía Local que portaba un desfibrilador y cuyos agentes se unieron a la labor de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios que procedieron a su estabilización y traslado al Hospital Río Carrión.

Un final feliz para una historia que vuelve a poner de manifiesto la importancia de la formación en primeros auxilios.