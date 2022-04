Basquet Girona - EasyCharger Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras el parón por la Copa Princesa e importante agónica victoria ante Palma en la prórroga, que nos hace encadenar nuestra 4º victoria seguida y seguir en la zona alta asentando la 4º posición, la liga vuelve y nos llega uno de los partidos marcados con una gran cruz roja en el calendario en esta segunda vuelta, ya que es un rival directo por el factor campo en PO. Visitamos Fontajau, para jugar ante Bàsquet Girona de la super estrella Marc Gasol. Bàsquet Girona cumple su 2º temporada en LEB Oro. El club catalán fue fundado en 2014 y ha ido ascendiendo categorías desde liga EBA, hasta alcanzar su estado actual en la 2º escala del basket español. Es uno de los equipos más en forma de la liga actualmente.

Girona es un equipo situado 5º en la tabla con 16 victorias y 11 derrotas (16-11). De sus 16 victorias, 8 han sido en casa y 8 fuera. Encadenan una grandísima racha de 4 victorias seguidas y nada más y nada menos, que 11 triunfos de los últimos 12 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 1 partido jugado ante ellos, con 0 victorias palentinas y 1 victoria gerundense (en Girona es la primera vez que ambos se enfrentan). En casa, han vencido 8/13 encuentros. Partido especial para Vecvagars quien volverá a jugar ante sus ex.

Vienen de GANAR en Huesca (50-85) en un partido donde sobresalió Marc Gasol con 25 de valoración.

El precedente del partido de IDA en Palencia, fue derrota por (62-73) destacando Prince Ali con 18 de valoración.

Entrenados por Jordi Sargatal, quien se ha hecho cargo de la plantilla hasta final de temporada tras estar de forma interina siendo el entrenador ayudante. Jordi ha cogido el equipo, tras la destitución del ex entrenador morado Carles Marco, quien llegó a los gerundenses la pasada 20/21 firmando un contrato largo. Sin embargo, la mala racha de 7 derrotas consecutivas colmó la paciencia de Marc Gasol. Sargatal forma parte de la estructura del club desde su fundación, habiendo entrenado también a equipos de la base. Han renovado a 2 jugadores. Tienen 5 debutantes en la liga. La media de edad es de 28,8 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Bàsquet Girona: Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 24): Josep Franch de 31 años y 1,92 altura. El base catalán vuelve a la liga 3 temporadas después, procedente de la Pro B francesa (Gries) donde estuvo las 2 últimas campañas. Varios años de experiencia en ACB (Joventut, Murcia, Sevilla, Guipúzcoa, etc), ha decidido volver a una LEB Oro que tan bien conoce tras sus pasos por Breogán & Melilla. 4º temporada en la liga. Uno de los mejores bases nacionales de la categoría. Acumula más de 200 partidos jugados en ACB. Base ante todo director con excelente lectura y visión de juego y gran capacidad de liderar al equipo en la pista (especialista en juego P&R). Además buen penetrador 1vs1 y rápido de manos en la defensa. Le falta mejorar su tiro de media – larga distancia donde sigue con bajos %. También aporta mucho en el rebote. Cuajó una primera vuelta quizás algo por debajo de lo esperado para un jugador de su categoría, pero está yendo claramente de menos a más. Se reparte los minutos en la dirección con Sàbat. Medias: En 23 minutos; 9,4 puntos con 2,5 asistencias y 3,6 rebotes con 38% TC con 29% triples (29-97) y 75% TL (42-56)

Escolta: (Dorsal 1): Txemi Urtasun de 37 años y 1,92 altura. El viejo rockero navarro, sigue una campaña más en la categoría. Fichado procedente de Lucentum (aunque no empezó la temporada en Girona ya que jugó a principios de la 21/22 en Mexico), ha llegado en el mercado de fichajes acumula en ACB 12 temporadas y casi 340 partidos. 7º temporada en la liga. Un lujo tenerlo en la LEB Oro. Si bien es cierto que su última parte de su carrera deportiva, ha estado condicionada por las lesiones con multitud de problemas físicos los últimos años. Ya la 19/20 estuvo físicamente mucho mejor y también la anterior 20/21 y eso, se está notando para bien. Se trata de un escolta muy anotador con multitud de recursos, gran tiro de media y larga distancia, generándose además sus propios lanzamientos. Le cuesta más defender, lo cual es uno de sus debes. Pero tiene buena visión de juego y también ayuda en el rebote. Uno de los jugadores claves en el perímetro con mucha experiencia. Medias: En 24 minutos; 8,2 puntos con 2 rebotes con 1,2 asistencias con 44% triples (8-18) con 41% TC y 76% TL (13-17)

Escolta/Alero: (Dorsal 2): Maxim Fjellerup de 24 años y 1,96 altura. Empezó la 21/22 con Palma, quien hizo una interesante apuesta por una de las perlas del basket argentino actual, debutando en la liga procedente de su Argentina natal (San Lorenzo). Su buen desempeño y la difícil situación de Palma en la primera vuelta, hizo que Girona se fijara en él fichándolo en el mercado de refuerzos en pleno enero hasta final de temporada. Hablamos de un “2” joven con mucha proyección, físico sobresaliente, gran finalizador cerca del aro en las penetraciones y muy buen defensor. Ayuda muchísimo en el rebote. Internacional absoluto con Argentina (lo fue en todas las categorías inferiores). Debe seguir mejorando su tiro exterior y también desde el 4,60. Polivalencia para jugar de alero. No cabe duda que es una de las grandes jóvenes referencias de la LEB Oro, aportando su calidad desde el minuto 0. Medias: En 26 min; 14 puntos con 4,2 rebotes con 2,1 asistencias con 46% TC con 33% triples (16-48) y 66% TL (22-33)

Pívot/Ala - Pívot: (Dorsal 8): Karamo Jawara de 30 años y 2,03 altura. Fichaje procedente de Palma, donde rindió a un gran nivel en la gran temporada balear. En su palmarés, figura un ascenso a ACB con GBC en la 2019/2020. Con el paso de los años se ha ido haciendo como jugador. 4º temporada en la liga. Experiencia también en Plata con Cambados. El interior noruego destaca por ser un jugador ante todo con enorme físico y dureza defensiva en la pintura, con dominio del rebote y que ha mejorado sus prestaciones en ataque, atreviéndose incluso a lanzar de 3 en ocasiones. INTERNACIONAL ABSOLUTO CON NORUEGA. Jugador importante en la pintura haciendo una excelsa pareja con Marc Gasol. Medias: En 22 min; 7,3 puntos con 4,1 rebotes con 51% TC con 20% triples (2-10) y 75% TL (22-29)

Pívot: (Dorsal 33): Marc Gasol de 37 años y 2,15 altura. La MEGAESTRELLA aterriza en la LEB Oro. El sueño se ha hecho realidad. Podríamos dedicar el scouting entero a hablar de Marc, de su trayectoria

y de sus enormes y variados logros. Pero simplemente con decir que Marc ha jugado 13 temporadas consecutivas en la NBA (Grizzlies, Raptors y Lakers) y tiene en su palmarés entre otros muchísimos galardones, 1 campeonato de la NBA o 2 Copas de Mundo con la selección, ya se refleja bien a las claras la dimensión del jugador que ha aterrizado. Debuta en la liga. Ya ha demostrado sus credenciales y que va muy en serio desde la primera jornada, consiguiendo ser MVP semanal en su debut liguero. Sin duda, un gran espaldarazo para que la competición alcance una mayor difusión y seguimiento. El hecho de contar con un jugador de este calado y calibre, unido al hecho del descenso de Estudiantes, da otra dimensión única y seguramente irrepetible a una LEB Oro lo cual falta hacía. Medias: En 24 min; 13,9 puntos con 8,5 rebotes con 56% TC con 51% triples (20-39) y 71% TL (40-56) (LIDER en reb.totales y defensivos) (LIDER % T3) (LIDER en valoración)

Banquillo

Base: (Dorsal 3): Albert Sàbat de 36 años y 1,82 altura. Sigue de la temporada anterior, cumpliendo su 3º campaña consecutiva con los gerundenses (2 de ellas en Oro). 11º temporada en la liga. Experiencia anteriormente con el extinto Girona, Iberostar, Lucentum o Tizona entre otros. Veterano clásico de la categoría, siendo uno de los jugadores capitales del equipo. Experiencia en ACB donde acumula 5 años y más de 100 partidos. Se caracteriza por ser un enorme pasador y buen tirador desde varias posiciones de la pista y que para ser base, ayuda en el rebote. Cuando está enrachado, es mortífero desde la línea de 3. Conforma una gran pareja de bases nacionales con Franch. Medias: En 19 min; 9 puntos con 2 asistencias con 41% TC con 38% triples (54-140) y 88% TL (32-36)

Escolta/Base: (Dorsal 20): Kaspars Vecvagars de 28 años y 1,93 altura. Buen fichaje el del combo guard letón ex Palencia en la 19/20 donde debutaba en la categoría. Llega procedente de Lleida, cumpliendo su 3º temporada en la liga. Exterior de mucha calidad y talento ofensivo quien sigue mejorando año a año. Buen 1vs1, con gran primer paso hacia el aro en penetración así como la polivalencia para echar una mano de “1” si lo requiere la situación. Experiencia en Euroliga con Zalgiris y ha llegado a ser, internacional con su selección. Rendimiento muy estable siendo una de las grandes amenazas exteriores. Medias: En 22 min; 9 puntos con 3 rebotes con 35% TC con 27% triples (35-128) y 75% TL (43-57)

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 4): Eric Vilá de 23 años y 2,11 altura. Procedente de la NCAA, donde ha cumplido su ciclo universitario. La pasada 20/21 se la pasó en blanco por una lesión (de la cual parece afortunadamente recuperado). 2º temporada en la liga, pero primera a tiempo completo. Se trata de un AP gerundense de la tierra quien juega muy bien en la pintura, tiene amenaza desde 6,75, ayuda en el rebote y sigue progresando en su carrera. Está mejorando el TL. Interior con buen minutaje, ha tenido partidos de salir en el 5 inicial junto a Jawara y Marc formando un “big ball” en las posiciones interiores. Medias: En 21 min; 8,3 puntos con 4,3 rebotes con 43% TC con 20% triples (12-60) y 70% TL (41-58)

Alero: (Dorsal 77): Gerard Sevillano de 27 años y 1,96 altura. 3º temporada seguida en el equipo y 7º temporada en la liga. Con experiencia anterior en Lleida. Jugador formado en la cantera del Joventut, natural de Badalona quien puede jugar tanto en estático como a campo abierto, destaca por su buen físico y es gran defensor. En ataque debe seguir mejorando sus % desde 6,75, lo cual está haciendo. Muy fiable desde el TL. Alero de rotación que hace buen vestuario y es importante. Medias: En 13 min; 6 puntos con 1,7 rebotes con 54% TC con 37% triples (11-29) y 90% TL (20-22)

Alero: (Dorsal 9): Mads Bonde de 24 años y 1,97 altura. Fichaje procedente de Pardinyes en LEB Plata. Debuta en la liga. El “3” danés es un jugador con una proyección tremenda quien ya viene demostrando desde su aterrizaje en la 16/17 en Plata con Óbila, que puede ser un jugador a tener en cuenta. Experiencia también en EBA. De momento está rindiendo muy por debajo de todo lo que puede llegar a ofrecer. Muy desacertado en el tiro. Medias: En 16 min; 4 puntos con 2 rebotes con 39% TC con 18% triples (6-32) y 80% TL (24-30)

Pívot: (Dorsal 35): Jaume Sorolla de 25 años y 2,13 altura. Llega procedente del filial del Barça donde se pasó las últimas 2 campañas en LEB Plata. Debuta en la liga. Pívot joven quien sigue creciendo con buenos movimientos en la pintura y que carga bien el rebote. Interior de rotación quien da minutos de descanso a Marc Gasol y a los jugadores interiores. Medias: En 17 min; 5,7 puntos con 3,6 rebotes con 57% TC y 52% TL (11-21)

Pívot: (Dorsal 96): Goncalo Delgado de 24 años y 2,04 altura. Fichado procedente de LEB Plata (Zentro Basket). Buen refuerzo el del center portugués quien debuta en la liga. Internacional absoluto con Portugal. Buen juego de pies al poste bajo, buen reboteador y con amenaza en P&P para abrirse y lanzar de 3. A mejorar, % TL. Jugador de rotación interior. Medias: En 12 min; 4,8 puntos con 3,9 rebotes con 52% TC y 31% triples (6-19) con 62% TL (18-29)

ESTADÍSTICAS

Girona (medias): ptos anotados; 77,9 pts. (8º) ptos recibidos; 72,4 pts. (3º) 2 pts (52%) (11º) 3 pts (31%) (15º) T. Libres (73%) (7º) reb totales (33,7) (2º) GIRONA ES 3º MEJOR DEFENSA, 2º REB.TOT Y 2º REB. DEF reb def. (25,4) (2º) reb ofens. (8,2) (13º) asist. (11,9) (14º) B. robados (6,6) (8º)

B. perdidos (11,5) (15º) Faltas Cometidas (20,1) (7º) Faltas Recibidas (19,4) (11º)

Palencia (medias): ptos anotados; 77,3 pts. (10º) ptos recibidos; 74,1 pts. (4º) 2 pts (52%) (8º) 3 pts (34%) (8º) T. Libres (72%) (9º) reb totales (32,1) (7º) reb def. (23,1) (6º) PALENCIA ES 3º QUE MENOS FALTAS COMETE reb ofens. (9) (7º) asist. (11,8) (15º) B. robados (5,8) (15º) B. perdidos (12,4) (9º) Faltas Cometidas (18,3) (16º) Faltas Recibidas (19,7) (6º)

¿CÓMO LLEGA GIRONA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Girona estaba teniendo una temporada muy complicada en la primera vuelta (cese de entrenador incluido). Las 7 derrotas seguidas costaron la cabeza de un Carles Marco, a quien se había confiado un proyecto largo en su contrato. Pero la llegada de Marc Gasol, ha cambiado por completo la dinámica y el equipo. La plantilla ha cambiado de chip (ayudado no cabe duda, por las nuevas incorporaciones de grandes jugadores). El bombazo del presidente Marc Gasol de dar el paso como jugador (compaginándolo con su faceta de seguir presidiendo el club), ha supuesto un antes y un después para el equipo en la temporada. De hecho el impacto ha sido inmediato ya desde la primera jornada que recaló. Los gerundenses llegan en un EXCELSO momento de forma, juego y resultados (11 victorias de los últimos 12) y no cabe duda, que van a ser uno de los grandes cocos de cara a la post-temporada. Marc ha puesto al frente a un hombre de su confianza y de la casa, como es Jordi Sargatal.

El objetivo tras superar todos los problemas, no es otro que intentar cerrar el factor campo a favor en la primera eliminatoria del PO de ascenso a ACB. Cuando se cuenta con un jugador como Marc Gasol en esta LEB Oro, si la lógica impera y viendo la dinámica, sería lo más probable que viéramos a los gerundenses en esas posiciones altas PO. Una vez entren en dicho PO, no podríamos descartar que dieran más de una sorpresa (e incluso en hipotéticos escenarios soñar con un ascenso a ACB), a pesar de que Marc ha reconocido que no tienen prisa en ascender. En cuanto a su estilo de juego, es un equipo quien ha mejorado sus prestaciones en ataque, pero que cuyo fuerte principal es la defensa (de las 3 mejores de la liga) y el cierre del rebote, principalmente defensivo, cerrándolo con muchas garantías de no dar segundas o terceras opciones al rival.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: La llegada de Marc Gasol como presidente - jugador supone un punto de inflexión al proyecto gerundense. No sólo por su rendimiento deportivo, si no por todo lo que engloba su figura. Y es que contar con un jugador de tal calado, da un plus difícil de igualar por los otros equipos. Además cuentan con una base de jugadores nacionales (a mayores de Marc) quienes bien conocen de sobra la categoría (Franch, Sabat, Sevillano, Urtasun), bien están en crecimiento (Vilá, Sorolla). Completado por jugadores no nacionales también en crecimiento con el paso de los años o rookies que despuntan en su debut en Oro (Vecvagars, Jawara, Fjellerup, Delgado) más la proyección de Bonde. El margen de mejora con Marc, aun sigue siendo grande y ya se está viendo. ¿Dónde estará el límite?

Lo peor: Temporada de alti – bajos. Ahora, el equipo está en la cresta de la ola. El rendimiento ha sido muy irregular, con bastantes más sombras que luces en la primera parte de la campaña. Comenzaron “on fire” ganando los 2 primeros partidos y a partir de ahí, llegó la mencionada mala dinámica hasta la llegada de Marc Gasol. Lo cierto es que con Marc nunca se sabe cuál será el techo de este equipo, pero también no es menos cierto que aunque no sólo viven de la súper estrella ex NBA, su dependencia es muy alta (bastante lógico por otra parte cuando se cuenta con alguien así). Cuando Marc se ha perdido algunos partidos, el equipo no ha rendido igual y ha notado su ausencia.

¿Llegará Marc físicamente al 100% a los PO? Si la respuesta es afirmativa, esperémonos cualquier desenlace en Girona. Como digo, no hay techo y en Fontajau pueden soñar con todo.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: MARC GASOL

JUGADOR A SEGUIR: MAXIM FJELLERUP

El partido se disputará este DOMINGO 10 de Abril a las 18:00 h y será dirigido por los colegiados (Mikel Cañigueral Novella → colegio valenciano), (Pol Franquesa Vázquez → colegio catalán) y (Javier Villanueva Tena → colegio madrileño). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-99452d9a-8c90-4b5f-bfd5-08da13237f49