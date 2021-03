El Ayuntamiento de Palencia defiende que en el equipo de Gobierno no hay fisuras entre C's y PP

Pendientes sin querer de lo que ocurre a nivel nacional, en murcia donde el PSOE y Ciudadanos han pactado dos mociones para echar al PP del Gobierno de Murcia y el ayuntamiento de la capital, una decisión de Ciudadanos que ha provocado un auténtico maremoto político.

En el consistorio de la capital palentina, las fuerzas políticas que conforman el equipo de gobierno, C's y PP son las mismas, tal y como ocurre en el gobierno de la Junta de Castilla y León, si bien es cierto que el criterio en cuanto a la estabilidad parece bien diferente.

Hoy, Mario Simón, alcalde perteneciente a la formación naranja y el teniente de Alcalde, Alfonso Polanco perteneciente al Partido Popular además de antiguo edil de la ciudad, han defendido que en el equipo de gobierno de Palencia (e incluso en el de la comunidad) no hay fisuras.

"La presidenta de ciudadanos lo ha dejado muy claro. No hay ninguna moción en Castilla y León y en lo que a mí respecta, les puedo garantizar que tampoco la va a haber en Palencia ". Argumentaba Mario Simón hoy a los periodistas en la inauguración de un nuevo espacio en el parque de la Huerta de Guadián. "Ciudadanos y partido popular van a cumplir lo que han firmado tenemos un compromiso de legislatura".

A su lado en la presentación Alfonso Polanco, que se refería "en los mismos términos del Alcalde. Este equipo de gobierno tiene bien claro cuál es su hoja de ruta".

Buscaba Polanco explicación además, de las últimas acusaciones vertidas desde el principal partido de la oposición, un Partido Socialista que ayer en vos de su secretaria provincial llegaba a acusar a PP y C'S de ser "el equipo de Gobierno más débil de la historia de Palencia siendo también el Gobierno con los tintes más autoritarios" en referencia a lo que considera como un comportamiento que "No admite una crítica ni toleran propuestas constructivas".

Hoy Alfonso Polanco aseguraba que lo que se pretende con esta ofensivael Partido Socialista es " Confundir a la sociedad diciendo que quiénes tenemos la responsabilidad de gobernar no somos capaces de sacarlo adelante. Precisamente si no lo sacamos adelante o si las cosas no van tan rápido como deberían y esa recuperación no llega, es porque el Gobierno de España no está haciendo lo que tiene que hacer que es apoyar con medidas directas, claras y certeras a los sectores más desfavorecido s".