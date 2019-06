Asume dos años de cárcel por abusar de una niña de ocho años en Palencia

El hombre acusado de abuso sexual en Palencia, al obligar a una niña de ocho años a tocarle el pene, ha aceptado una pena de dos años de prisión y 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Así se acordó hoy en sede judicial entre el Ministerio Fiscal y el acusado, un hombre de 62 años y nacionalidad extranjera.

Está acusado de un delito de abuso sexual cometido contra una menor, para el que se pedían inicialmente cuatro años de cárcel y 10.000 euros de responsabilidad civil por daños morales, la prohibición de acercamiento a la víctima no inferior a 300 metros durante un periodo de cinco años, así como la prohibición de no comunicarse con ella. Al no tener antecedentes penales, la defensa pide la suspensión de la pena y la salida de prisión que el hombre cumplía hasta ahora de forma preventiva.

Los hechos acaecieron el 19 de julio del año pasado, cuando el acusado se encontraba en el establecimiento comercial en torno a las 16.25 horas, igual que la menor de ocho años, quien se hallaba en compañía de su madre y de otros familiares.

La víctima, tras preguntarle al acusado por la ubicación del baño, pues estaba buscándolo junto con su hermano y una prima, les dirigió a una zona de unos baños que no están abiertos al público, que son solo para personal laboral, y les abrió con una llave, de modo que, una vez que la niña salió del baño en último lugar, y aprovechando que en ese momento estaba sola mirando unos productos.

“Con ánimo libidinoso el acusado se colocó al lado de ella, bajándose la cremallera del pantalón y mostrando sus genitales, para coger seguidamente la mano de la niña, abrirle los dedos y hacer que este le tocase el pene, diciéndole 'solo una vez', volviendo a acercarse a ella cada vez que la niña retiraba la mano”, según el escrito del fiscal.