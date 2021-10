Aspaym conciencia a los palentinos del buen uso de los aparcamientos de movilidad reducida

Aspaym Castilla y León lanzó un mensaje de concienciación a los conductores de Palencia con el lema 'Si te quedas con mi plaza, quédate con mi discapacidad', con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre el buen uso de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Esta actividad, enmarcada en la campaña 'Por aquí no puedo por aquí no paso', se ha complementado con la colocación de varias sillas de ruedas en plazas regulares con carteles con excusas utilizadas por las personas que ocupan aparcamientos reservados para este colectivo.

Además, la voluntaria de la entidad, Inmaculada Diez ,ha leído un manifiesto en un acto que ha contado con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Familia, Mujer e Igualdad, Raquel Martín, la concejala de Movilidad, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Carolina N. Gómez, el Jefe Provincial de Tráfico, Fernando Alonso, la directora general de Aspaym Castilla y León, Anabel Pérez, y el director general de ASPAYM Castilla y León, Francisco Sardón.

En ese sentido, señalaron que la campaña 'Por aquí no puedo, por aquí no paso' cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030, con el fin de reivindicar la necesaria convivencia entre los distintos tipos de vehículos y peatones en las ciudades para una movilidad segura.