Así ha rescatado la ciudad de Palencia un tesoro de los Reyes Católicos que casi acaba en Estados Unidos

El Ayuntamiento de Palencia ha incorporado a su patrimonio histórico un documento de valor incalculable: la confirmación por los Reyes Católicos de las ordenanzas de tejedores de 1407. Esta adquisición, por un importe de 13.500 euros, no solo enriquece el fondo histórico de la ciudad, sino que también pone fin a un proceso que pudo haber terminado con la venta del manuscrito a un ciudadano de Estados Unidos.

COPE El Ayuntamiento de Palencia incorpora a su patrimonio histórico el documento de confirmación por los Reyes Católicos de las ordenanzas de tejedores de Palencia, de 1407

Una operación a contrarreloj para salvar la historia

La historia comenzó en abril de 2024, cuando el Ministerio de Cultura alertó al consistorio sobre una solicitud de exportación del documento. Según ha explicado el delegado de Patrimonio, Carlos Hernández, la intención era vender la pieza a un particular en Estados Unidos, lo que activó todas las alarmas. "Este documento, esta confirmación de estas ordenanzas gremiales, tiene que ver con la ciudad de Palencia. No podríamos permitirnos que esto se exportara a Estados Unidos", ha sentenciado Hernández.

No podríamos permitirnos que esto se exportara a Estados Unidos" Carlos Hernández Delegado de Patrimonio

El consistorio inició una carrera para conseguir la financiación necesaria, que partía de un valor inicial de 20.000 euros. Hernández ha relatado que acudieron a la Junta de Castilla y León en busca de ayuda, pero, a pesar de las "buenas palabras", "nunca hubo dinero". Finalmente, el Ayuntamiento de Palencia logró cerrar la compra con fondos propios a la Librería Antiquaria Astarloa Sociedad Limitada por un precio final de 13.500 euros.

COPE El documento ingresó en el Archivo Municipal el pasado 16 de diciembre, donde será conservado junto al resto del fondo histórico del Ayuntamiento.

El poder de los tejedores, grabado en pergamino

La concejala de Patrimonio, Leire Montero, ha subrayado la "importancia y la relevancia histórica que tiene no solo el documento, sino la actividad textil en la ciudad de Palencia". Una de las singularidades de estas ordenanzas es que fueron redactadas por el propio gremio en la Catedral de Palencia, a diferencia de normativas posteriores que ya venían estandarizadas. "Es un trozo de nuestra historia, es un trozo del carácter único que tenía este gremio", ha afirmado la concejala.

Es un trozo de nuestra historia, es un trozo del carácter único que tenía este gremio" Leire Montero Concejala de Patrimonio

COPE El documento ingresó en el Archivo Municipal el pasado 16 de diciembre, donde será conservado junto al resto del fondo histórico del Ayuntamiento.

Por su parte, el archivero municipal, Agustín Sánchez, ha detallado el valor del pergamino como "confirmación real", un documento que daba validez jurídica a los privilegios de corporaciones como los gremios. Este ejemplar es único porque documenta de manera ininterrumpida el proceso de validación desde 1407 hasta 1480, incluyendo confirmaciones de Juan II y Enrique IV, hasta llegar a los Reyes Católicos. Se trata del documento original, a diferencia de los traslados notariales, que son más comunes.

COPE El precio abonado por la adquisición del documento que hasta ahora se encontraba en manos privadas ha sido de 13.500 euros.

Un patrimonio a disposición de todos

Tras su adquisición, el documento ha ingresado oficialmente en el Archivo Municipal de Palencia, donde será conservado junto al resto del fondo histórico. Cumpliendo con el deber de las administraciones de proteger el patrimonio y ponerlo a disposición del público, el consistorio ya ha procedido a su digitalización. Cualquier ciudadano puede consultar la confirmación real a través de la página web municipal, en una nueva sección dedicada a los documentos singulares de la ciudad.