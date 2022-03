Así es el nuevo Renault Austral, el modelo SUV que se fabricará en Palencia

El Nuevo Renault Austral, el modelo SUV cuya fabricación ha sido asignada a la factoría de Villamuriel de Cerrato en Palencia, ha sido presentado hoy por Luca de Meo, CEO de Renault Group, Gilles Vidal, director de Diseño de Renault, y Olivier Brosse, director de Desarrollo de Ingeniería de Renault.

El evento celebrado de manera digital y presentaba el coche en sociedad a las 09:30 hora española desde la plataforma de eventos de la marca. Este Renault Austral es la última apuesta por conquistar el segmento de los SUV grandes por parte de la factoría del rombo y saldrá a la venta solo en versiones híbridas.

Entre los datos ya conocidos del vehículo estaba, por ejemplo, la configuración de su interior con dos pantallas digitales con sistema Google y plena conectividad con dispositivos móviles, dispuestas en forma de “L” como ya se vio en el Mégane E-Tech eléctrico, y que hoy hemos podido ver más allá de las imágenes de prototipo.





Renault ha desvelado su nuevo y ambicioso SUV: Nuevo Renault Austral. Fabricado en la Factoría de Palencia, será uno de los pilares de la reconquista del segmento C, el corazón del mercado automovilístico mundial. Nuevo Austral continúa la ofensiva iniciada por Arkana y Nuevo Megane E-TECH 100% eléctrico en este segmento, en la tradición de los "coches para vivir", con un enfoque decididamente moderno. La « Nouvelle Vague » pretende convertir la marca en un referente de tecnología, energía limpia y servicios.





DISEÑO "SENSUAL TECH"





Diseño exterior: un SUV atlético





Nuevo Renault Austral combina todos los códigos del SUV con el nuevo lenguaje de diseño « sensual tech » de Renault: sus formas generosas y sensuales se combinan con líneas dinámicas y detalles muy precisos y estructurados, como los faros traseros de LED con tecnología microóptica y los dibujos en forma de diamante integrados en sus luces delanteras.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El diseño exterior de Nuevo Austral es a la vez atlético, sofisticado y elegante.





Desprende una percepción de alta calidad, reforzada por un control geométrico que se aprecia a primera vista, y está idealmente proporcionado para ofrecer una sensación de amplitud desde el exterior.





Nuevo Austral está disponible en siete colores de carrocería. La versión Esprit Alpine presenta el exclusivo color Gris Pizarra Satinado, que acentúa su aspecto deportivo.





Las versiones de la gama superior ofrecen de serie un acabado bicolor.





Nuevo Austral presume de una imponente presencia con unas ruedas que lucen unas llantas de 17 a 20 pulgadas, en su mayoría diamantadas.





Diseño interior: un habitáculo tecnológico





El puesto de conducción de alta tecnología de Nuevo Austral se estructura en torno a su gran pantalla OpenR, que combina la visualización de datos en el cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas con la pantalla multimedia vertical de 12 pulgadas. El nuevo head-up display de 9,3", proyectado en el parabrisas, se suma al número de pantallas a bordo.





La luminosidad autoajustable y el índice de reflexión optimizado de la pantalla OpenR han permitido prescindir de la visera de un cuadro de instrumentos convencional. Esto mejora la percepción del espacio al dar al salpicadero un efecto muy moderno.





El diseño interior de Nuevo Austral también se distingue por su "consola gran confort". Moderna y ordenada, delimita sutilmente la zona del conductor y del acompañante. La consola cuenta con un reposamanos deslizante para poder utilizar cómodamente la pantalla multimedia. También cuenta con una ranura específica para el smartphone con un cargador de inducción y un práctico espacio de almacenamiento para el día a día.





Dependiendo de la versión y de las opciones elegidas, el interior de Nuevo Austral está equipado de madera auténtica, cuero, Alcántara, textil espumado, materiales de tapicería de tacto suave y acabados lacados en negro de alto brillo y cromo satinado. Materiales sensuales y de alta calidad que aportan calidez y refinamiento al interior. Toda la experiencia se ve reforzada por la iluminación viva y personalizable del sistema LIVING LIGHTS.





Al igual que los “coches llenos de vida” que han marcado la historia de Renault, Nuevo Austral ha sido diseñado para acoger cómodamente a toda la familia. Los pasajeros traseros disfrutan de uno de los mejores espacios interiores de la categoría, con un radio para las rodillas de 27,4 cm.





Hay muchos espacios prácticos en toda la cabina para el uso de todos los ocupantes. En total, Nuevo Austral ofrece hasta 35 litros de espacio de almacenamiento.





Según la versión, Nuevo Austral dispone de un asiento trasero abatible en dos partes (2/3-1/3), que se desliza de forma independiente en 16 cm.





Su generoso maletero, que se ofrece con un portón motorizado manos libres, tiene un volumen de 500 dm3 VDA en las versiones Mild Hybrid. Con el asiento desplazado, aumenta a 575 dm3 VDA. Cuando el asiento está abatido, el volumen disponible alcanza los 1.525 dm3 VDA.





Nuevo Renault Austral Esprit Alpine: una nueva versión de alta gama





Nuevo Austral está disponible en una versión de estética deportiva Esprit Alpine, la primera vez que se utiliza en un vehículo de la gama Renault. Este acabado extrae su estilo único del ADN deportivo de la marca Alpine, el buque insignia de Renault Group.





Nuevo Austral Esprit Alpine tiene un diseño aún más marcado, realzado por un nuevo color de carrocería, el Gris Pizarra Satinado, especialmente desarrollado para esta nueva versión. Esta nueva generación de pintura, con su acabado mate, es robusta y de fácil mantenimiento.





Su estilo deportivo se ve reforzado por una parrilla y una lama deportiva de color gris satinado, llantas de aluminio negras diamantadas de 20 pulgadas con la marca "Alpine", barras de techo de color negro satinado y piezas decorativas que marcan el exterior del vehículo. Las insignias laterales Esprit Alpine completan la diferenciación exterior de esta versión.





En el interior, la versión Esprit Alpine ofrece acabados distintivos: costuras y ribetes azules, tapicería especial de Alcántara con tejido "twill" similar a la fibra de carbono, volante de cuero Nappa con inserciones de Alcántara y costuras azul-blanco-rojo, pedalera de aluminio y umbrales de puerta estampados con el logotipo "Alpine".





El equipamiento de alta gama completa el atractivo de esta versión.





PLATAFORMA Y MOTORES: MENOS CO 2 , MÁS DIVERSIÓN





Nueva plataforma, nuevas prestaciones





Nuevo Renault Austral es el primer modelo de la gama Renault que se beneficia de las ventajas de la nueva generación de la plataforma CMF-CD de la Alianza. Esta plataforma completamente nueva anuncia la transformación completa de las marcas internacionales de la Alianza en los segmentos compacto y premium.





El chasis de Nuevo Austral está disponible en dos versiones: un eje de torsión para los modelos con dos ruedas directrices y un eje trasero multibrazo para las versiones equipadas con 4CONTROL advanced con cuatro ruedas directrices.





La versión de cuatro ruedas directrices tiene un radio de giro de 10,1 metros. Esto significa que Nuevo Austral es tan manejable en la ciudad como un coche urbano. Una oferta única en el segmento.





Nuevo Austral cuenta con una carrocería rígida, barras estabilizadoras reforzadas y un chasis ligero para ofrecer una relación confort/eficiencia/comportamiento al más alto nivel del mercado.





Motores con los mejores niveles de consumo y emisiones





Nuevo Renault Austral ofrece una gama de motorizaciones innovadoras, con diferentes tecnologías de electrificación para cubrir todos los usos sin cambiar los hábitos: una nueva generación del sistema E-TECH híbrido en una red de 400 V y que desarrolla hasta 200 CV, así como otro motor de gasolina: un Mild Hybrid 12 V de 140 y 160 CV.





Nuevo Austral presenta una motorización E-TECH híbrida que ha sido perfeccionada para impulsar un vehículo de segmento superior y generar más prestaciones y placer de conducción, reduciendo al mismo tiempo el consumo de combustible y las emisiones de CO 2 . Cuenta con un nuevo motor de gasolina turboalimentado de 3 cilindros y 1,2 litros de cilindrada, combinado con un motor eléctrico, una batería de iones de litio de 1,7 kWh y 400 V y una transmisión automática multimodo optimizada de crabots. De este modo, el motor tiene una potencia combinada de hasta 146 kW o 200 CV. Al igual que en la anterior generación de motores E-TECH híbrido, todos los arranques se realizan en modo 100% eléctrico para proporcionar el placer de conducción de los vehículos electrificados, combinando silencio y capacidad de respuesta. Equipado con este nuevo motor E-TECH híbrido, Nuevo Austral ofrece un consumo de combustible y unas emisiones de CO 2 óptimos (a partir de 4,6 l/100 km y 105 g/km de CO 2 sujetos a la homologación final) para un coste de utilización al mejor nivel de todos los SUV híbridos (HEV) del mercado.





El primer nivel de hibridación que se ofrece con Nuevo Austral, el motor Mild Hybrid, se basa en un motor de gasolina de cuatro cilindros de 1,3 litros turboalimentado con inyección directa que ya está disponible en parte de la gama Renault. Desarrollado en colaboración con Daimler, este motor está asistido por un alternador de arranque y una batería de iones de litio de 12 V. Está disponible con una caja de cambios automática X-TRONIC en dos niveles de potencia, 140 CV y 160 CV, y con una transmisión manual de 6 velocidades en la versión de 140 CV. Con este motor Mild Hybrid 12V de 160 CV, Nuevo Austral cuenta con un par máximo de 270 Nm disponible de 1.800 a 3.500 rpm y un consumo combinado desde 6,2 l/100 km, con unas emisiones de CO 2 a partir de 136 g/km (sujeto a homologación final).





Tecnologías de electrificación y funciones ecológicas





Además del nuevo bloque motor de gasolina, la caja de cambios optimizada y el aumento de la capacidad de la batería, la nueva generación de la tecnología E-TECH incluye otras dos innovaciones técnicas. En primer lugar, la incorporación de un innovador sistema de refrigeración, proporcionado por el sistema de aire acondicionado, para un rendimiento constante en todas las condiciones. En segundo lugar, se ha optimizado el número de combinaciones posibles de las distintas fuentes de energía, pasando de 14 a 15.





Los dos tipos de motores electrificados de Nuevo Austral incorporan frenado regenerativo. En el motor E-TECH híbrido, se puede activar a la carta con cuatro niveles de frenado regenerativo seleccionables mediante las levas situadas detrás del volante.





El asistente de conducción ecológica predictiva, una función totalmente nueva, ayuda a los conductores a adoptar un estilo de conducción más ecológico mostrando un pictograma en el salpicadero o en el head-up display de 9,3 pulgadas que indica el momento adecuado para levantar el acelerador al acercarse a un evento concreto (curva pronunciada, rotonda, límite de velocidad, peaje, intersección con una señal de "stop" o "ceda el paso"). En el motor E-TECH híbrido, esta función va acompañada de la "conducción híbrida predictiva", que optimiza los desplazamientos en modo eléctrico.





TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA UN MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD





MULTI-SENSE y 4CONTROL: todo un mundo de sensaciones

MULTI-SENSE y 4CONTROL advanced personalizan la experiencia a bordo de Nuevo Austral para un mayor placer de conducción y sensaciones.





La tecnología MULTI-SENSE advanced ofrece tres modos de conducción preprogramados: Eco, Comfort y Sport. Un cuarto modo (Perso) permite la personalización total de los ajustes. Con el pack Extended Grip, se ofrecen dos modos adicionales: un modo «snow» y un modo «all terrain». El conductor puede cambiar de un modo a otro en cualquier momento, incluso mediante un comando de voz a través de Google Assistant. Nuevo Austral también ofrece una nueva función para ayudar a reducir el consumo de combustible: recomendaciones proactivas para cambiar al modo Eco.





Nuevo Austral inaugura la tercera generación del sistema de dirección a las cuatro ruedas de Renault, que se ha mejorado continuamente en los últimos 15 años: "4CONTROL advanced". Único en el segmento C-SUV, ofrece un confort sin precedentes, una agilidad mejorada y un rendimiento dinámico sin igual. Gracias a la incorporación de un actuador de dirección en el eje trasero multibrazo asociado a este equipamiento, el ángulo de giro de las ruedas traseras alcanza ahora los 5° para un radio de giro aún más corto que el de un coche urbano, de 10,1 metros. En combinación con los ajustes MULTI-SENSE, el 4CONTROL advanced permite al conductor personalizar los ajustes en 13 niveles, frente a los tres anteriores.

Ayudas a la conducción inteligentes y proactivas





Nuevo Renault Austral ofrece 32 ayudas a la conducción divididas en tres categorías: conducción, aparcamiento y seguridad.





Entre ellas se encuentran: un head-up de nueva generación de 9,3"; Active Driver Assist, un servicio de asistencia a la conducción de nivel 2, que combina el control de crucero adaptativo con Stop & Go, el centrado de carril, los datos de geolocalización y la cartografía específica para que el vehículo se adapte a la carretera; Función de cámara 3D con visión de 360°; aparcamiento completamente automático; aviso de ángulo muerto y de salida de carril al adelantar; frenado de emergencia automático al dar marcha atrás; salida segura para los ocupantes e iluminación inteligente Matrix LED Vision.





Seguridad pasiva al más alto nivel





El nuevo Austral ofrece una protección óptima a sus ocupantes y a los demás usuarios de la carretera gracias a sus características de seguridad pasiva mejoradas.





Los elementos básicos se han reforzado y se ha introducido un nuevo airbag entre los pasajeros delanteros, diseñado para protegerlos de una colisión frontal en caso de impacto lateral.





En la versión E-TECH híbrida, Nuevo Austral incorpora un fácil acceso a la batería y un código QR para que los equipos de emergencia puedan asistir a los ocupantes de forma rápida y eficaz.





EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN Y CONECTIVIDAD MEJORADAS





OpenR Link: el sistema multimedia que hace que el coche sea tan intuitivo como un smartphone





La pieza central de la cabina de Nuevo Austral, la pantalla OpenR, está repleta de tecnología para dar cabida a futuras actualizaciones del sistema OpenR Link y proporcionar una experiencia fluida, rica y evolutiva. Conectado a la nube, recibe actualizaciones automáticas a través de la tecnología FOTA (Firmware Over-The-Air).





El sistema multimedia OpenR Link integra lo mejor de los servicios y aplicaciones de Google: navegación de Google Maps, asistente de voz de Google integrado, catálogo de aplicaciones de Google Play.

Al igual que un smartphone, OpenR Link se maneja de forma intuitiva y ofrece numerosas opciones de personalización.





Harman Kardon, la nueva generación de sonido premium





Además del sistema de sonido Arkamys, Nuevo Austral ofrece una experiencia de sonido premium, fruto de la colaboración con el especialista Harman Kardon, líder en soluciones de audio para automóviles desde hace más de 60 años.





Los ingenieros acústicos de Renault y Harman Kardon han trabajado codo con codo para garantizar una integración perfecta y una reproducción óptima del sonido en el habitáculo para ofrecer una experiencia aún más envolvente en el Nuevo Austral.





Nuevo Renault Austral: más que un coche, un verdadero servicio





Nuevo Austral, un SUV tecnológico de la « Nouvelle Vague », encarna una generación de vehículos conectados, inteligentes, evolutivos y flexibles.





Su inteligencia artificial y sus ayudas a la conducción, basadas en datos cartográficos disponibles en la nube, contribuyen a una experiencia de conducción serena.





Vinculado a la plataforma MY Renault, incluye soluciones prácticas de consulta y control a distancia. Los propietarios, ya sean particulares o profesionales, pueden beneficiarse de un completo paquete de servicios, como el control remoto de determinadas funciones o la consulta a distancia de la información del vehículo.





FABRICACIÓN: De Palencia al mundo.

Actualmente, de manera simultánea, la planta palentina sigue con los jalones previstos en su calendario para ir sustituyendo la fabricación del Kadjar y el Mégane por la del nuevo SUV Austral, que monta a razón de entre cinco y diez al día con vistas a su lanzamiento que se espera ocurra en el último trimestre del año.