Así empezó el incendio que arrasó la margen del río de Palencia

En la tarde noche de ayer, los móviles de los palentinos echaban humo. Literalmente.

Varios vídeos que se compartieron de forma masiva, con imágenes de una de las márgenes del rio a su paso por Palencia siendo pasto de las llamas.

Al parecer a varios jóvenes, entre ellos menores de edad, se les fue de las manos jugando con fuego y pelusas de chopos (muy abundantes en esta epoca de año)

Afortunadamente la rápida intervención de los bomberos, alertados por varios testigos presenciales, evitó males mayores.

Uno de estos jóvenes de 18 años admitió ser el causante del fuego.

Salieron corriendo y después también llamaron a los bomberos.

Vídeo

A día de hoy, con todo el mundo con una cámara en su teléfono, tenemos incluso el video de como comenzó el "juego" que se convirtió en incendio procedente de alguno de los testigos presenciales.

El autor del incendio ha llegado a publicar un mensaje en sus redes sociales pidiendo disculpas.

"Entiendo que la gente esté enfadas con lo que ha pasado. No me siento orgulloso de lo que he hecho. Yo mismo llamé a los Bomberos y Policia para informar de lo que pasó. Entré en pánico y me fui del lugar para despejarme y saber como actuar.

Sin embargo cuando llegó la Policía yo asumí el peso de mis actos y les dije que yo era el autor y que hiciesen conmigo lo correspondiente por el grave error que he cometido." se puede leer en su cuenta personal.

“Pido disculpas por lo sucedido y espero que se entienda. Gracias" Concluye el mensaje de este joven en la red social Instagram.

