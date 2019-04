Aparecen pintadas contra los propietarios de la instalación donde VOX celebrará mañana su mitin en Palencia

Dentro de la actividades de los últimos días de precampaña, concretamente este próximo Miercoles día 10, acudirá a Palencia a celebrar una reunión con simpatizantesy afiliados, el candidato a la presidencia del Gobierno y principal cabeza visible de la formación política VOX, Santiago Abascal.

La cita está programada para comenzar a las 8 de la tarde en el teatro Ortega, con la apertura de puertas una hora antes. Al parecer esta reunión ha provocado las irás de algún palentino “poco civilizado” con ideas contrarias a lo que el partido de derecha partido propone.

Seguramente por este motivo las puertas de los Cines Avenida de la capital palentina, cuyos propietarios son los mismos que los del Teatro Ortega han aparecido en la mañana de hoy con varias pintadas con spray en las que se pueden leer expresiones como “VOX fascistas”, “Fuck VOX” o “Margareto cómplice” en alusión hacia la familia de propietarios de ambas instalaciones.

No es la primera vez qué le ocurre al partido VOX en Palencia. En los días posteriores a la apertura de su local en la C/ Panaderas de Palencia la fachada del edificio apareció manchada con dos botes de pintura roja en sus cristales y hace tan sólo unas semanas, al ir a celebrar una iniciativa llamada “De cañas por España” en un local de hostelería capitalino donde tenían previsto reunirse, apareció con la puerta y la cerradura impregnadas de silicona. Este hecho hizo que el propietario no quisiera seguir celebrando estas actividades en su establecimiento.

Cabe decir que la instalación del Teatro Ortega ha sido alquilada por varios partidos políticos durante diferentes mítines al igual que había hecho esta vez VOX Palencia.