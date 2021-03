Andrés (PSOE): "Ahora sobre la mesa no hay moción de censura en Palencia, porque no hay agua"

La secretaria general del PSOE de Palencia y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Miriam Andrés, aseguró ayer que "ahora sobre la mesa no hay moción de censura en Palencia, porque no hay agua. En el momento en el que haya unas botas nos tiraremos", quien recalcó que "no se tiraría a la piscina sin agua, pero con un charco pequeñito sí", dado que los ciudadanos quisieron al PSOE en las elecciones.

Durante un encuentro con la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, y ante las voces de una posible moción de censura en la Junta, las miradas se dirigieron de igual forma al Ayuntamiento palentino, al estar liderado por PP y Cs. En ese sentido, Andrés reconoció que "ha recibido muchas llamadas, tanto de Ciudadanos como de gente de dentro del Ayuntamiento , alegando que si hay que aguantar esta situación dos años más".

Trasladó que van a estar en la oposición, pero que " no le quepa a nadie ninguna duda que si, en algún momento, existe la mínima posibilidad de quitar un Gobierno inane del Consistorio Palentino lo intentara ", apuntó. A ese respecto, Ana Sánchez subrayó que "hasta que se salten las primeras cuatro vallas no se va a saltar la quinta, no sea que no se llegue", en referencia al panorama autonómico.

Tanto el Partido Socialista de Palencia como el de Castilla y León "estamos en las antípodas de la forma de hacer política de la derecha del PP en la Comunidad, que era capaz de vender su alma al diablo haciendo pactos tan infames como el que se produjo en el Ayuntamiento de Palencia". "La premisa es la contraría a ellos, ya que nosotros nunca jamás nos dedicaríamos a esas cosas, sin olvidar que Miriam Andrés gano las elecciones en la capital palentina con mucha diferencia", aseveró la secretaria de Organización del PSOECyL.