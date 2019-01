ANÁLISIS BARÇA LASSA - CHOCOLATES TRAPA PALENCIA

Después de tocar fondo perdiendo en casa ante Canoe y encadenar la 4º derrota consecutiva, no hay tiempo para lamentaciones pues sin casi descanso llega una nueva jornada entresemana. Nos toca visitar al filial blaugrana quien de nuevo como el año pasado y a diferencia de otros años, apostará por la cantera. Barcelona Lassa cumple su 6º temporada en LEB Oro.

Barca Lassa B es un equipo situado 17º en la tabla con 5 victorias y 13 derrotas (5-13). De sus 5 victorias, solamente 1 ha sido en casa y 4 fuera. Encadenan una mala racha de 1 victoria en los últimos 5 partidos jugados. Muy curioso lo del filial, fuera de casa es un equipo muy fiablehabiendo vencido 4/10 partidos (en pistas como Melilla o Bilbao). Sin embargo como local, es el peor equipo de la LEB Oro (1 única victoria de 8 partidos, habiendo vencido a Granada).

Vienen de PERDER en Cáceres (70-49) destacando Diagne con 24 valoración. El precedente del partido de IDA, fue victoria por (86-83) destacando Cvetinovic con 21 de valoración.

Entrenados por Diego Ocampo. El entrenador gallego ha fichado esta campaña para sustituir a Alfred Julbe quien ha entrenado en el filial, las últimas 3 temporadas. Ocampo ha aterrizado tras haber entrenado en la 17/18 en ACB a Joventut y siendo más tarde fichado a final de campaña por Manresa donde consiguió subir a ACB en play-off con el equipo manresano. Ha firmado un contrato de larga duración (hasta 2021). Han renovado 7 jugadores. Tienen 4 debutantes en la liga. La media de edad es de 19,5 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Barca Lassa B:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 7): Pol Figueras de 20 años y 1,87 altura. Cumple su 4º temporada en el equipo y en la liga. Es un base que está dando pasos hacia delante año tras año y ya se ha convertido en una de las grandes piezas claves de este conjunto. Base director, gran pasador y gran penetrador con aceptable tiro siguiendo mejorando en esa faceta. Titular una temporada más y asumiendo galones. Medias: En 26 min; 6,4 puntos con 5,4 asistencias con 36% TC con 39% triples y 65% TL (4º asistencias)

Escolta: (Dorsal 10): Aleix Font de 20 años y 1,95 altura. Cumple su 4º temporada en el equipo y en la liga. Uno de los jugadores capitales de este joven filial y la gran estrella. Es una auténtica perlaque sigue puliéndose año tras año y a quien la LEB Oro se le queda pequeña. Es un jugador muy importante y los aficionados de la liga seguimos viendo toda la calidad que atesora. Genial tirador de triples, ayuda mucho en el rebote y va con fuerza en las penetraciones. Temporada muy estable. Medias: En 27 min; 16,1 puntos con 3,5 rebotes con 42% TC con 37% triples y 86% TL (5º anotación) (4º perdidas)

Alero: (Dorsal 5): Maxim Esteban de 20 años y 2,02 altura. Cumple su 4º temporada en el equipo y en la liga. Buen tirador con físico a mejorar y que echa mano en el rebote. Lo cierto es que debía ser la temporada de su progresión definitiva, pero no está acabando de rendir del todo. Debe mejorar desde el 4,60. Medias: En 12 min; 3,6 puntos con 29% TC con 36% triples y 46% TL (6/13)

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 23): Jaime Fernández de 18 años y 2,06 altura. Interior maño que debuta en la liga y en el equipo. Llega procedente del Junior de Zaragoza y se trata de un “4 abierto” con buena mano desde el 6,75, que va bien al rebote y es bastante fiable cerca del aro. Debe seguir progresando en su físico. En momentos concretos por su perfil de tirador desde fuera, puede jugar al “3”. Inconsistente desde el 4,60. Medias: En 19 min; 5,4 puntos con 4,1 rebotes con 35% TC con 20% triples y 67% TL (19/28)

Pívot: (Dorsal 12): Atoumane Diagne de 20 años y 2,15 altura. Cumple su 4º temporada en el equipo y en la liga. Pívot senegalés con buen físico que está llamado a ser una promesa del Barca en el futuro. Tiene que seguir haciéndose pero presenta un poderío físico absolutamente brutal. Tras una gran temporada 17/18 donde se le vió gran progresión en su juego, en la presente sigue en alza y está cerca de alcanzar su “boom” definitivo. Siete pies con grandes condiciones defensivas, enorme taponeador y reboteador, intimida mucho a su par y que en ataque lee muy bien el P&R. A mejorar, el %TL y su cargazón de faltas. Su mejor temporada hasta ahora en la liga. Medias: En 21 min; 7,9 puntos; 6,8 rebotes con 68% TC y 59% TL (25/42) (2º reb.ofens) (2º tapones) (2º f.cometidas)

Banquillo

Base: (Dorsal 4): Kari Jonsson de 21 años y 1,88 altura. Joven base zurdo islandés procedente de la NCAA (Drexel), aunque la pasada campaña la acabó en su país (Haukar) siendo subcampeón de liga. Debuta en la liga y en el equipo. Se trata de un playmaker alto con gran manejo de balón y capacidad para asistir, cuyo debe es el tiro. Le gusta jugar en transiciones rápidas. Presencia testimonial. Medias: Apenas 6 min en 2 partidos

Escolta/Base: (Dorsal 8): David Font de 18 años y 1,92 altura. El hermano menor de Aleix, cumple su 2º temporada en el filial y en la liga, si bien esta es su primera de manera completa. Aun por hacer físicamente, pero ya denotamos de él un jugador con gran tiro exterior y con mucho desparpajo. Va evolucionando conforme ha pasado la temporada yendo de menos a más. Medias: En 11 min; 4,2 puntos con 1,3 rebotes con 36% TC con 31% triples y 66% TL

Escolta/Alero: (Dorsal 9): Leandro Bolmaro de 18 años y 1,98 altura. Jovencísimo escolta argentino en el que hay puestas muchas esperanzas y a priori, uno de los grandes talentos argentinos y promesas. Debuta en la liga y en el equipo. Un escolta con mucha altura y envergadura, ayuda mucho en el rebote, tiene una gran calidad técnica y gran tiro de media distancia (tiene que mejorar desde 6,75). Si sigue en esta progresión, le espera una carrera llena de muchos éxitos pero calma y paso a paso. Una de las referencias del juego exterior. Medias: En 25 min; 10,2 puntos con 3,9 rebotes con 38% TC con 28% triples y 63% TL

Alero: (Dorsal 13): Sergi Martínez de 19 años y 2,02 altura. 3º temporada en el equipo y en la liga. Un jugador que hace un poco de todo y tiene un buen futuro por delante como promesa. Ofrece versatilidad y puede postear sin problema aunque su juego ya se está adecuando a jugar como “3”. Debe mejorar su % TL y para destacar como alero, su tiro exterior. Ha mejorado bastante su físico y ha ganado en velocidad en sus acciones con una gran progresión en la 2º vuelta. Medias: En 26 min; 9,1 puntos con 4,6 rebotes. 41% TC con 28% triples y 66% TL

Ala – Pívot: (Dorsal 21): Tyler Rawson de 23 años y 2,04 altura. Interior USA quien debuta en la liga y en el equipo. Llega procedente de NCAA (Utah) donde promedió (10,8 ptos / 3,6 asist) y viene de jugar la Summer League. Jugador con buen salto vertical y bastante móvil en sus acciones. Tiene una gran capacidad de pase desde el poste alto y facilidad para jugar el pick & pop, abriéndose a la línea de 6,75 y anotando con facilidad. Medias: En 22 min; 10,1 puntos con 3 rebotes con 41% TC con 30% triples y 63% TL

Pívot: (Dorsal 20): Nikola Zizic de 18 años y 2,08 altura. Center montenegrino quien cumple su 3º temporada en el equipo y en la liga, si bien las 2 anteriores tuvo un papel casi marginal y esta es su primera temporada completa. Procede del junior del club. Su función es, aportar en los minutos de rotación que tiene en el puesto de “5”. Interior de rotación. Medias: En 14 min; 3 puntos con 4,1 rebotes con 37% TC y 76% TL

Barca Lassa B (medias): ptos anotados; 74,2 pts (12º)

ptos recibidos; 76,3 pts (11º)

2 pts (48%) (13º)

3 pts (32%) (12º)

T. Libres (68%) (17º)

reb totales (33,1) (11º) BARCELONA ES 2º PEOR % TL, 2º PERDIDAS

reb def. (22) (15º) Y LIDER EN F.COMETIDAS

reb ofens. (11,1) (5º)

asist. (15,1) (7º)

B. robados (7,1) (11º)

B. perdidos (14,7) (2º)

Faltas Cometidas (20,8) (1º)

Faltas Recibidas (17,9) (9º)

Palencia (medias): ptos anotados; 85,3 pts. (1º)

ptos recibidos; 82,1 pts. (16º)

2 pts (54%) (3º)

3 pts (37%) (5º)

T. Libres (73%) (11º) PALENCIA ES EL MEJOR ATAQUE, 3º PEOR DEFENSA,

reb totales (34) (7º) 3º % T2, LIDER EN ASISTENCIAS,

reb def. (24,6) (7º) 2º MENOS FALTAS HACE Y 3º F.RECIBIDAS

reb ofens. (9,4) (10º)

asist. (17,7) (1º)

B. robados (7,5) (10º)

B. perdidos (12,9) (10º)

Faltas Cometidas (17) (17º)

Faltas Recibidas (20,1) (3º)

¿CÓMO LLEGA BARCA B Y CUAL ES EL OBJETIVO DE LA 2º VUELTA EN LA TEMPORADA 2018 / 2019?

Diego Ocampo es un gran entrenador con importante CV que viene de conseguir el ascenso con Manresa y con su contrato largo firmado, está intentando asentar al filial en la categoría y sobre todo, seguir con la función del filial blaugrana principalmente de la temporada pasada. Es decir, seguir formando a esos jugadores para que den el salto al primer equipo (con ejemplos cercanos como Kurucs, Peno, Diagne, etc). En las últimas temporadas, parece que “la cartera” (fichajes de Herun y Peña a mediados de la 16/17 junto con la existencia de Jaka Lakovic y Lubos Barton) estaba superando la filosofía de “la cantera”. Pero hasta ahora siguen apostando por lo hecho en la 17/18 y lo mantienen en la presente campaña, con apuesta clara por la formación. Ocampo está poniendo su seña de identidad jugando a ritmo alto y posesiones cortas y en defensa, aprovechar el físico del joven equipo para incrementar el trabajo defensivo. Llegan en una situación difícil de muchas derrotas casi consecutivas y ahora mismo en puestos de descenso a LEB Plata. Lo bueno que solo tienen la salvación a 1 partido. Deben seguir trabajando en pos de ese único objetivo que no es otro, que intentar mantener la categoría.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: La apuesta por un gran entrenador y además formador de jóvenes talentos como es Diego Ocampo quien está intentando sacar el mayor rendimiento posible de sus “cachorros”, los cuales continúan en una gran mayoría con respecto a la temporada pasada y ese año más de experiencia en la LEB Oro, tendría que notarse para bien en la 2º vuelta. Bolmaro, Font, Figueras o Diagne son claros ejemplos de ello. Fuera de casa, juegan con mucha confianza y han dado varias sorpresas.

Lo peor : Son con diferencia y como ya les ocurrió la temporada pasada, el equipo de media de edad más joven de toda la liga (19,3). Jordi Trías, Dago Peña o en la pasada Gerun, les daban ese punto de experiencia que no tenían, pero ya no están. Este elemento de momento está jugando en su contra con esas derrotas casi consecutivas y bloqueos mentales. A eso sumaría, la falta de kilos en la zona explicada claramente, por ser jugadores aún por hacer y de edad temprana. Y también la “sobrepresión” con la que juegan cuando lo hacen como local, no pudiendo sacar adelante los encuentros.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: ALEIX FONT.

JUGADOR A SEGUIR: LEANDRO BOLMARO.

El partido se disputará este MARTES 22 de Enero a las 21:15 h y será dirigido por los colegiados (Mariano Martín Palomo Cañas → colegio andaluz), (Andrés Fernández Carretero → colegio catalán) y (Eric Carrera Rosdevall → colegio catalán).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/