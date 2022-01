IU alega que se han malinterpretado las declaraciones de Garzón y que forma parte de una estrategia política

Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario The Guardian siguen trayendo cola. Izquierda Unida Palencia ha salido en su defensa y, en un comunicado, han alegado que sus palabras han sido terjiversadas y utilizadas como estrategia política. Las asociaciones agroganaderas se manifestarán este domingo a las puertas del Complejo Deportivo Eras de Santa Marina, aprovechando la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamarle el cese de Garzón.

El comunicado emitido por Izquierda Unida Palencia refleja lo siguiente:

"Durante los últimos días, el Ministro de Consumo del Gobierno de España y Coordinador Federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón Espinosa, está siendo víctima de una injusta campaña de ataques en diversos medios de comunicación a raíz de unas declaraciones suyas en una entrevista concedida al periódico The Guardian el 26 de Diciembre de 2021.

En dicha entrevista, Alberto Garzón hacía referencia a las medidas que se están tomando desde su ministerio para limitar el elevado consumo de carne de la población española, que se ha disparado recientemente hasta muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), haciendo énfasis en el negativo impacto ambiental y social de las macrogranjas frente al carácter sostenible de la ganadería extensiva que se practica en Comunidades Autónomas como Castilla y León.

Aunque las críticas del ministro iban dirigidas contra las macrogranjas (que se mencionan, de hecho, en la propia entradilla de la entrevista), la mayoría de medios de comunicación ha tergiversado sus palabras, hablando de un “ataque” al sector ganadero en su conjunto, llegando a pedir desde diferentes sindicatos agrarios como ASAJA, COAG o UPA, la dimisión del ministro. A raíz de esto, Alberto Garzón ha enfrentado las críticas de diputados y presidentes autonómicos, de los partidos de la oposición y del socio de la coalición de gobierno a nivel estatal, así como peticiones de rectificación o dimisión por parte de ciertos sindicatos agrarios. Desde IU Palencia queremos destacar que:

- Las supuestas críticas del ministro a la ganadería en su conjunto, que no están en la entrevista original, provienen de una noticia lanzada por la página web carnica.cdecomunicacion, vinculada al lobby de las macrogranjas, siete días después de la entrevista original.

- Las declaraciones del ministro en la entrevista son impecables, están científicamente demostradas y gozan de un claro respaldo social. La ganadería extensiva genera arraigo al territorio y es sostenible desde el punto de vista ambiental, mientras que las macrogranjas destruyen más empleo del que generan, y contaminan el agua, el suelo y el aire. De hecho, la Comisión Europea tiene abierto un expediente a España por exceso de contaminación procedente de este tipo de instalaciones.

- Las macrogranjas tienen una fuerte oposición en las comarcas de la España Vaciada en las que se han instalado o pretenden instalarse, como las de Boedo-Ojeda en nuestra provincia. Desde IU Palencia hemos trabajado durante los últimos años para respaldar las reivindicaciones de la población de dichas comarcas contra las macrogranjas en las instituciones, preguntando a Diputación, presentando alegaciones a la Junta de Castilla y León y llevando el tema al Parlamento Europeo, a través de la Eurodiputada Sira Rego. También trabajando junto con diferentes plataformas y colectivos como PISORACA.

- Las declaraciones de Alberto Garzón están dentro de sus competencias como Ministro de Consumo. El hecho de que el ministro sea criticado por presidentes autonómicos que han aprobado moratorias contra las macrogranjas, o por los mismos partidos de la oposición que han votado en el Congreso contra la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe que a los agricultores y ganaderos se les pague por debajo del precio de coste, demuestra que el revuelo mediático generado durante los últimos días responde a intereses que no tienen nada que ver con la defensa de la ganadería extensiva como medio de vida de los hombres y mujeres del campo.

- El debate sobre el negativo impacto ambiental y social de las macrogranjas en comarcas que son consideradas como fuente de recursos y vertederos de residuos en los planes de quienes sólo miran por su cuenta de beneficios y no por el bien común, es necesario, y es de agradecer que el Ministro de Consumo lo plantee. Los políticos valientes y honestos son los que reconocen los problemas para luego resolverlos, no los que los obvian para no empañar ciertos intereses".