El alcalde de Palencia descarta el confinamiento, aunque las ratios son superiores a algunas zonas de Madrid

El alcalde de Palencia, Mario Simón, analizaba hoy después de 5 días de aplicación de restricciones en Palencia como es la situación epidemiológica en la capital.

“Los datos del sábado eran buenos. Hubo una disminución significativa de los contagios, aunque los datos del domingo no son tan buenos. Seguimos en una incidencia acumulada preocupante”

Con esta situación no escondía Simón la preocupación de superar ratios de algunas zonas confinadas de Madrid, (indice de mas de 500 infectados por cada 100.000 tarjetas), aunque el alcalde ha argumentado pese a que los números indiquen lo mismo, incluso sean superiores, las situaciones son a día de hoy muy diferentes en cuanto a la trazabilidad de casos.

En la capital los rastreadores siguen pudiendo identificar contagios, sin que haya enfermos detectados cuya procedencia no sepa estipularse, por lo que no se puede hablar de trasmisión comunitaria, teniendo control de la situación. Así las cosas, de momento la temida vuelta al confinamiento no se tiene de momento en consideración.