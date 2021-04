El alcalde de Palencia considera "improbable" que este lunes se abran los interiores de los bares

El alcalde de Palencia, Mario Simón, consideró "improbable" que este lunes se abran los interiores de los bares en la capital, dado que la incidencia supera la barrera de los 150 casos por cada 100.000 habitantes que está establecida por la Junta, en seguimiento de las recomendaciones del Consejo Interterritorial de Salud. "Es claro que la próxima semana no vamos a estar por debajo de esa cifra, pero si que tengo confianza en que la siguiente se esté en condiciones, ya que llevamos cuatro días en los que se están reduciendo significativamente los casos".

La incidencia acumulada cae por cuarto día consecutivo, hoy se sitúa en los 228 casos por cada 100.000 habitantes en últimos 14 días en nuestra provincia.

Recordó que desde el Ayuntamiento se solicitó a la Junta y a la Consejería de Sanidad que estos periodos se revisaran semanalmente y no cada 15 días, petición "que fue atendida". No obstante, con los datos encima de la mesa, recalcó que "no es probable" que este lunes se lleve a cabo la apertura de los interiores, por lo que las miradas se centran en la semana del lunes 26 de abril, apuntó el regidor palentino a Ical.