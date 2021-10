‘Aescena’ contará con el patrocinio de Galletas Gullón

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y Galletas Gullón han suscrito un nuevo acuerdo de colaboración cultural por el cual la compañía aguilarense patrocina el XV Festival de Artes Escénicas de Aguilar de Campoo (Aescena). Esta cita cultural traerá los días 8, 9 y 10 de octubre el teatro a los vecinos y vecinas de la villa y visitantes con tres representaciones.

Los tres espectáculos teatrales tendrán lugar a las 20,30 horas en el Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar de Campoo, del que se reducirá su aforo en un 50%. El precio de las entradas sueltas será de 12 euros y estarán disponibles una hora y media antes en taquilla. También se pueden adquirir previamente junto a los bonos para las tres representaciones con un precio de 30 euros y que están disponibles en venta anticipada en la Biblioteca Municipal, la Oficina de Turismo y la Joyería Salamanca.

En palabras de Paco Hevia, director Corporativo de Galletas Gullón: “Es un placer poder patrocinar la decimoquinta edición de Aescena, una cita cultural reconocida y promovida por el Ayuntamiento que pone la villa de Aguilar de Campoo como uno de los polos culturales de Palencia gracias a citas como el Certamen de Pintura Rápida, el Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo con los que ya colaboramos. De esta forma contribuimos a reactivar la vida cultural y social del municipio, tras un año tan complicado”.

“En las programaciones culturales, la colaboración público-privada siempre es importante pues implica a las administraciones y supone que estas están comprometidas con toda la programación cultural y que las empresas privadas confían, creen y apuestan por esa programación que las administraciones hacen. En este caso, Gullón realizará un esfuerzo colaborando con el Ayuntamiento en muchas actividades, y quiero agradecer especialmente su implicación en Aescena. Un festival que nos da la oportunidad de disfrutar de tres grandes obras de teatro en Aguilar que se podrán ver desde mañana y hasta el domingo”, explica la alcaldesa, María José Ortega.





Plan Director de Negocio Responsable

La galletera aguilarense, que enfoca su negocio desde un punto de vista responsable y está comprometida, entre otras, con el fomento de actividades de culturales y de promoción del turismo en Aguilar de Campoo. Por ello está desarrollando actividades y estableciendo alianzas dirigidas a dinamizar la vida en el entorno de la Montaña Palentina y generando impacto social patrocinando actividades deportivas y eventos culturales como el Certamen de Pintura Rápida de Aguilar de Campoo o el ARCA (Encuentro Internacional de Artistas Callejeros).

El acuerdo con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo se enmarca en el Plan Director de Negocio Responsable de Galletas Gullón que contribuye al desempeño Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Específicamente, esta acción permite atajar dos de los cinco retos que recoge el Plan: convertir a Galletas Gullón en un sujeto activo para la promoción de una vida más saludably promoción de actividades para promover el turismo rural y actividades culturales.

Agenda de representaciones

El telón de Aescena lo abrirá el viernes 9 de octubre la obra La señorita Doña Margarita. Dirigida por Juan Margallo está protagonizada por Petra Martínez, actriz muy querida en la villa donde fue premiada precisamente con el Águila de Oro del Aguilar Film Festival por su trayectoria profesional

En esta ocasión, Martínez interpretará a una maestra ecologista, autoritaria, ególatra, violenta, sensible, cariñosa y muchas cosas más, que trata de iniciar al espectador en el mundo de los adultos. Por tanto, el mundo de la alfabetización informática, el who is who, o reconocer que no somos nada, forma parte del bagaje que Doña Margarita quiere transmitirnos para prepararnos para la vida moderna.

El sábado será el turno para las marionetas de El Espejo Negro con la obra Cris, pequeña valiente, compañía que ha participado en anteriores ediciones de Aescena. En esta ocasión, la protagonista será la pequeña Cristina, una niña que al nacer pensaron que era un niño. Ella siempre se sintió niña y así se lo hizo saber a sus padres. Cris, que así le gusta que le llamen, es una niña trans, risueña e inteligente, que lucha por su derecho a ser la persona que es y siente. Desea un futuro repleto de libertad y oportunidades, para poder crecer y desarrollarse como cualquier niña de su edad. Una pieza teatral que ha sido reconocida con varios galardones: Mejor Espectáculo en la Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas de Gijón y el Premio del Público en la Muestra Internacional de Teatro de Ribadavia.

Los encargados de cerrar el ciclo teatral serán los integrantes de la compañía Yllana con la pieza teatral cómica Gag Movie. Se trata de la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los confines estrechos de un solo fotograma. Con humor e ingenio mostrarán en directo cómo es el cine, cómo se hace, cómo se vive, y sobre todo, cómo se disfruta. Con ellos los espectadores emprenderán un viaje por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte, y verán cómo crean un octavo arte mezclando el cine y el teatro. La compañía ha sido reconocida con diversos galardones a lo largo de su carrera, entre ellos varios Premio Max de las Artes Escénicas.