Adif refuerza la seguridad en los pasos a nivel de la línea de tren Palencia-Santander con una inversión de más de 2,3 millones

Adif ha adjudicado los trabajos para la instalación de protección automática en un paso a nivel en Alar del Rey (Palencia), con una inversión cercana a los 600.000 euros. Esta actuación se localiza en el punto kilométrico 373/734 de la línea convencional Palencia-Santander y tiene como objetivo mejorar la fiabilidad de la línea e incrementar las condiciones de seguridad para el tráfico peatonal, viario y ferroviario.

Subdelegación del Gobierno en Palencia Paso a nivel en Husillos (Palencia)

Con esta mejora, el paso a nivel contará con protección de clase A2, lo que significa que dispondrá de señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática ante la proximidad de un tren. El objetivo es reforzar la seguridad de las infraestructuras de transporte.

Mejoras en otros cuatro pasos a nivel

Además de la actuación en Alar del Rey, Adif ha adjudicado recientemente la renovación y mejora de la protección de otros cuatro pasos a nivel en la misma línea Palencia-Santander. La inversión para estos trabajos, que se realizarán en Monzón de Campos, Amusco, Osorno y Espinosa, asciende a 1,72 millones de euros.

Paso a nivel entre Monzón y Husillos Palencia.

En concreto, los pasos a nivel de Monzón de Campos y Osorno pasarán de la clase A3 actual a un nivel de protección A4. Esta mejora incluye la instalación de barreras completas o semibarreras dobles, así como nuevos sistemas de detección de obstáculos para aumentar la seguridad.

La misión de estos dispositivos de detección es "informar al sistema de protección de la ocupación de obstáculos en la zona de intersección de la carretera y la vía". De esta forma, se complementan los sistemas de protección ya existentes, como las señales fijas, luminosas y acústicas o las semibarreras.

Por su parte, en los pasos a nivel de Amusco y Espinosa, que actualmente cuentan con protección de clase A3, se llevará a cabo la renovación de las instalaciones de los elementos de protección existentes para garantizar su fiabilidad.

ICAL Paso a nivel de Monzón de Campos (Palencia)

Estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que busca desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.