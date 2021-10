440 trabajadores de la planta de Renault en Villamuriel serán trasladados a Valladolid

Esta mañana, la dirección de Renault en la reunión del comité intercentros ha comunicado a los trabajdores que la “crisis de los semiconductores” continúa. Esta falta de componentes provocó antes del verano concentrar las paradas en los medios turnos existentes en los centros de trabajo de montaje. En septiembre se suprimió el medio turno de Valladolid y en el día de hoy se ha comunicado que se suprime el medio turno de Palencia que existe actualmente, utilizando la herramienta de flexibilidad como es la movilidad entre Palencia y Valladolid, que afectará aproximadamente a 440 trabajadores y que empezará hacerse efectiva a mediados del mes de noviembre.

En el día de hoy se convocará a la comisión de movilidad de Palencia, para publicar una OTV (opción de traslado voluntario). Desde CCOO solicitan que se cumpla el anexo 7 del convenio colectivo referente a la movilidad para aquellos trabajadores que lo soliciten y sea de forma voluntaria, y que los inamovibles no sean las personas sino los puestos, abriendo la opción al resto de categorías como oficial de 2ª y oficial de 1ª, que puedan optar a venir a trabajar al centro de trabajo de Valladolid.

Desde el sindicato reclaman que, dado que los compañeros que vienen ocuparán los puestos de aquellos eventuales que van finalizando sus contratos que sean prioritarios en su contratación a futuro, han solicitado que, de manera extraordinaria, la merma económica de la supresión del turno se compense con el abono de la turnicidad; se respeten las conciliaciones familiares y los acoplamientos del servicio médico". Desde CCOO muestran su preocupación con esta situación, que afectará tanto a los compañeros eventuales como a las empresas auxiliares.

"¿Qué está realizando la empresa para solucionar el problema de falta de piezas? No buscamos culpables sino soluciones, los trabajadores necesitan respuestas, ¿hasta cuándo va a durar esta crisis? Los trabajadores no somo los responsables, pero estamos pagando las consecuencias, por eso exigimos soluciones y estas deben venir de la dirección de la empresa y los políticos que tienen la responsabilidad de proteger la industria y en particular del automóvil, sector estratégico en España, una situación que en principio iba a durar unos meses y ya llevamos cerca de un año. Todos somos conscientes de la existencia de la falta de semiconductores desde finales del año 2020, afectando al sector del auto de manera general, en Renault impactó de lleno a partir de marzo de 2021, no queremos entrar en el origen de esta crisis mas que conocida, lo que nos inquieta a CCOO son las consecuencias, que son la paralización prácticamente de todos los centros de trabajo del sector del auto en menor y mayor medida, impactando en el empleo eventual y el empleo de las subcontratas, por eso CCOO queremos preguntar que se está haciendo en el sector del auto y en concreto Renault para atajar esta situación", ha publicado el sindicato en un comunicado.