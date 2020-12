Un quinto premio en Venta de Baños deja 60.000 € con el 28674

Uno de los Quintos premios del Sorteo extraordinario de Navidad de hoy 22 de diciembre ha sido repartido en la localidad de Venta de Baños, concretamente en la administración de la Avd. Castilla y León número 2.

En total la administración que regenta Raquel Carriazo ha repartido 10 décimos del número 28674en ventanilla agraciados cada uno de ellos con 6.000 euros, suponiendo una cantidad total de 60.000 euros en premios.

Desde la administración aseguran que aun no conocen a ninguno de los agraciados. "Cuando son grupos mas grandes sabes a que asociación o establecimiento lo has vendido, al ser por ventanilla y una serie suelta que teníamos colgada, así que no sabemos a quien se lo hemos vendido. " contaba Raquel a la Cadena COPE.

Es la primera vez que reparten un premio de Navidad desde su apertura en al año 2017.

"Me he enterado porque ha empezado a sonar el teléfono, estaba atendiendo normal en la administración. He buscado a ver si era verdad y cuando he visto que era cierto me he sentido muy contenta. Es una alegría enorme y esta año más". resumia.