Un 18,2% de la población en Palencia no tiene acceso directo al dinero en efectivo

Castilla y León es la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia en cuanto a acceso al efectivo por habitante. Esta significativa diferencia con respecto a otras provincias españolas se explica por su menor densidad de población, así como por otros factores, como la orografía del territorio, que han hecho que, históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas zonas del país haya sido menor y se haya tenido que ver compensada, en parte, por soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles.

Palencia no es la excepción. Teniendo en cuenta que un 18,2% de la población no cuenta con acceso al efectivo, un 9,1% se encuentra en una vulnerabilidad alta de verse en la misma situación. Con el paso de los años, esta tesitura no hará otra cosa que acrecentarse inevitablemente, debido en parte al envejecimiento de Castilla y León en general y de Palencia en particular. La distribución geográfica de la infraestructura tradicional de acceso al efectivo tiene una elevada correspondencia con la distribución demográfica de la población española. De hecho, no resulta sorprendente que gran parte de los puntos de acceso al efectivo se sitúen en zonas densamente pobladas, mientras que en las zonas rurales existe una mayor dispersión de oficinas y de cajeros automáticos.



En Palencia, el número de puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes es de 1,5. Un total de 162 municipios en Palencia no cuentan con puntos de acceso al efectivo, mientras que 29 sí. Sin duda, unos datos que demuestran cómo la “España vaciada” es más que palpable en nuestra provincia. La población asentada en el medio rural está abocada a tener que desplazarse varios kilómetros en busca de un lugar donde retirar efectivo. Por ello, se empiezan a valorar opciones como “autobuses banco”, o lugares cashback y cash-in-shop —retirada o depósito de efectivo en un establecimiento comercial— son otras fuentes alternativas de disponibilidad de efectivo. Su implementación en España es reciente, y es una solución que está teniendo más relevancia en grandes núcleos urbanos.