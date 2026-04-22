150 vehículos denunciados por exceso de velocidad en Palencia en la última campaña de especial vigilancia de la DGT

La última campaña de vigilancia y control de la velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), desarrollada del 13 al 19 de abril, se ha saldado con un total de 150 infracciones en Palencia. Esta cifra representa un 3,25% de los 4.615 vehículos que fueron controlados.

Estos datos, aunque revelan un destacado grado de cumplimiento por parte de los conductores palentinos, también muestran un ligero aumento en el número de infractores. Concretamente, la cifra ha subido medio punto porcentual con respecto a la misma campaña de abril del año anterior, cuando el porcentaje de positivos se situó en el 2,64%.

Satisfacción pese al repunte

No obstante, desde la Policía Local han asegurado que los resultados son "para estar satisfechos". El motivo principal es que Palencia se encuentra casi un punto y medio por debajo de la media nacional en lo que a infracciones por velocidad se refiere.

Proteger a los más vulnerables

A pesar de las cifras positivas, las autoridades mantienen que es fundamental no bajar la guardia. En este sentido, la Policía Local insiste en que "es necesario seguir sensibilizando a los conductores", especialmente ante la mayor presencia de vehículos vulnerables en las vías, como son los usuarios de VMP y los ciclistas.