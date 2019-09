“Zubi” será baja hasta diciembre por pericarditis

El pasado jueves tras unas molestias en el hombro y espalda el jugador se retiró del entrenamiento en La Balastera debido a que estas molestias no le permitían ejecutar los ejercicios sin molestias, valorado en un primer momento por nuestra fisioterapeuta Arantxa, de la Clínica MAS, no apreció indicios de que el motivo fuese muscular y recomendó debido al anterior episodio de pericarditis que sufrió el jugador la pasada temporada se le hiciese un electrocardiograma.

El jugador acude de madrugada al hospital Rio Carrión ya que sigue con molestias, realizándole en ese momento las pruebas oportunas y quedando ingresado durante todo el fin de semana en observación para seguir su evolución hasta ayer lunes donde le vuelven a valorar los facultativos siendo el diagnóstico que el jugador vuelve a sufrir una pericarditis y se le recomienda reposo absoluto hasta el 2 de diciembre con el fin de que en este tiempo pueda recuperarse totalmente de esta dolencia de forma definitiva.

El próximo 2 de diciembre los médicos volverán a valorar al jugador con el fin de ver si la pericarditis ha remitido totalmente y obtiene el alta médica definitiva. Una vez tenga el alta médica definitiva, se le practicarán al jugador pruebas de esfuerzo específicas para valorar su condición para la práctica deportiva con la intención de confirmar que su salud no corre peligro.

“El médico me dijo que las pruebas daban bien y que al final era otra vez pericarditis. Hay que cuidarlo bien porque la otra vez empecé a la semana de pasarme y ahora me ha vuelto a pasar así que esta vez hay que cuidarlo bien. Me han dicho que hasta el 2 de diciembre, me harán más pruebas y espero estar a tope y volver con el equipo lo antes posible” declaraba Zubi para los micrófonos de Cope Palencia.

Todos los miembros de Cope Palencia le deseamos a Zubi una pronta recuperación, paciencia y reposo absoluto ya que lo principal por encima de todo lo demás es la salud del jugador. Estamos convencidos que va a superar este episodio y que volverá a ser una vez recuperado el jugador determinante que siempre ha sido. Su implicación con el club siempre ha sido encomiable y solo precisa de la tranquilidad necesaria para su completa recuperación.

¡¡ Mucho ánimo Zubi !!