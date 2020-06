Tovar no seguirá en el Cristo: “Sería muy importante que al entrenador le dejen decidir”

Me han llegado rumores de que no continúas como segundo entrenador en el Palencia Cristo Atlético. ¿Es cierto?

Efectivamente. Hace ya un par de semanas que hablé con el club, no llegamos a un acuerdo y les transmití la idea de abandonar el club.

¿Cuáles son las razones por las que no sigues?

Se dan una serie de razones que van más allá de las perspectivas que yo tenía como segundo entrenador del club. Son diferentes visiones la que tiene el club y la que tengo yo. Las soluciones que me ha dado el club no han sido las más acertadas.

Todo esto sucede mientras se empieza a hablar mucho de la profesionalización de algunos equipos de Tercera. ¿Cómo ves tú este tema?

Lo veo bien. Todo lo que sea mejorar es bueno y si el club quiere mejorar pues adelante. Esto supone extra para todos, tanto para los jugadores como para el equipo técnico y una de las situaciones que hay que valorar es esa. Si se profesionaliza el club se necesitará bastante más tiempo y en mi vida privada igual no podría compaginarlo como el año pasado.

¿Cómo han sido para ti estos años en un club en el que llegaste a ser jugador?

Yo estuve varias temporadas en el Cristo jugando muy a gusto. Por suerte en los equipos que he jugado, que han sido varios en Tercera División, en todos nos han tratado fenomenal. Vivimos una etapa que yo creo que fue la primera del Cristo en Tercera División y fue muy buena. Después de haberlo dejado y de haber pasado casi diez años, Gala me llamó el año pasado y volví al club. La verdad es que habían cambiado muchas cosas, en diez años ha evolucionado mucho el fútbol y ha habido unos cambios importantes, yo creo que para bien.

¿Cómo ha sido la gestión de la directiva del Palencia Cristo Atlético en este segundo paso que has tenido por el club?

Cada maestrillo tiene su librillo. La directiva toma las decisiones y se puede equivocar o puede acertar. Desde luego que yo seguramente en algunos aspectos tomaría otras decisiones. Cada uno haría lo suyo.

¿Cómo le puede ir al equipo en esta temporada tan incierta?

Es difícil de saber. Yo creo que va a ser una temporada difícil tanto en lo económico como en lo deportivo. En lo deportivo no se sabe cuándo va a empezar la Liga o si va a haber uno o dos grupos. A nivel económico, la junta directiva se tendrá que mover mucho para gestionar todas las ayudas y ver qué dinero pueden sacar en publicidad. Si a esto juntamos la profesionalización del club, que imagino que apunte a un aumento del presupuesto, con todo lo que lleva implícito. Si además añadimos que tienes un equipo filial ahora en regional que va a conyevar más gastos pues imagino que económicamente no será fácil para el club. Pero ellos son los que están ahí y los que tienen que ver cómo gestionar esta temporada que se les viene encima.

Se habla mucho de la palabra “profesionalización” pero yo creo que eso se demuestra con hechos y no solo con palabras. Es curioso que el Palencia Cristo Atlético no tuviera un preparador físico la temporada pasada ni a día de hoy. ¿Crees que en busca de esa profesionalización estarán trabajando para contratar un preparador físico?

Yo creo que es importante que se deje al entrenador tomar las decisiones que crea oportuno. El que al final gestiona el equipo es el entrenador. El año pasado, como bien dices sin preparador físico, todos hemos visto cómo estaba el equipo en el mes de marzo. En las segundas partes pasábamos físicamente por encima de todos los equipos y la mayoría de equipos sí tienen preparador físico, sobre todo los diez primeros (destaca en Palencia que incluso el CD Becerril tiene a Edu Narganes, que además de entrenador, también es preparador físico). Pero con un buen trabajo por parte del entrenador y del equipo técnico se puede solventar. ¿Que es mejor tener preparador físico? Desde luego. Siempre que haya alguien profesional que pueda gestionarte el trabajo de la plantilla pues mucho mejor. Pero como digo, aquí lo importante es dejar trabajar al entrenador y tomar las decisiones conjuntamente con el entrenador. Estando a gusto el equipo técnico y el entrenador, toda la plantilla va a estar a gusto y va a ser más fácil para la plantilla.

A ver quién es ahora el segundo entrenador de Rubén Gala y si lo decide él o se lo impone el club.

En estos puestos, en los que tiene que haber una sintonía perfecta entre el entrenador y el segundo entrenador o el preparador físico, yo creo que lo mejor es que la decisión sea del propio entrenador. Es decir, tú sabes y conoces a las personas con las que puedes estar más a gusto o menos. Entonces creo que sería muy importante que al entrenador le dejen decidir en estos puestos de confianza. Nos gusta más trabajar con gente con la que tenemos confianza, sabemos de qué pie cojean y sabemos toda su experiencia o conocimientos.

Para terminar, hay que recordar que como primer entrenador en tu único año, ganaste la Liga Provincial con el Astudillo. ¿Cómo ves tu futuro?

Después de dejar el fútbol, en el CD Becerril, me llamaron de Astudillo y para no dejarlo de golpe dije que sí. Hicimos una muy buena temporada, quedamos primeros, se jugó muy bien al fútbol, nos divertimos y a partir de ahí ya lo dejé. No había vuelto a tomar contacto con el fútbol y el año pasado al llamarme Gala decidí probar para ver si me atraía o no. En principio creo que lo voy a volver a abandonar. Seguiré de cerca a los equipos de Palencia pero no voy a seguir por el hecho de querer seguir entrenando. Ha sido una experiencia bonita pero que no voy a volver a repetir al menos en un futuro inmediato.